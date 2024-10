Znasz stolice europejskich krajów? Być może wydaje ci się, że to banalne zadanie. Przecież to wiedza z geografii na poziomie szkoły podstawowej. Każde dziecko wie, że stolicą Francji jest Paryż, a Wielkiej Brytanii - Londyn, prawda? Oczywiście! A co z innymi krajami? Sprawdź, czy zasługujesz na piątkę!

Przejdź do quizu