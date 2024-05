Czy każde zwierzę musi mieć paszport?

Rola zwierząt domowych w naszym codziennym życiu wciąż rośnie, a rynek zoologiczny nieustająco się rozwija i co i rusz oferuje opiekunom zwierząt nowe towary i usługi. Wśród domowych pupili nadal prym wiodą psy i koty, które coraz częściej towarzyszą swoim rodzinom również w podróży. W związku ze zbliżającymi się wakacjami i planowaniem urlopów warto pamiętać o tym, że w przypadku, gdy decydujemy się zabrać czworonoga w zagraniczną podróż, należy się do tego odpowiednio przygotować. Aby podróżować ze zwierzęciem po Unii Europejskiej, niezbędny będzie specjalny paszport. Umożliwi on również wjazd do takich państw, jak Norwegia, Szwajcaria, Monako, Watykan, czy Islandia. Każdorazowo trzeba jednak się upewnić, czy w miejscu, do którego się wybieramy, nie ma potrzeby spełnienia dodatkowych wymagań, np. aby wjechać ze zwierzęciem do Irlandii, oprócz paszportu trzeba będzie mieć również zaświadczenia o leczeniu przeciwko bąblowicy. Dodatkowo, niektóre kraje nie wpuszczają na swoje terytorium psów ras uznawanych za niebezpieczne.

Reklama

Paszport wyda uprawniony weterynarz

Reklama

Aby wyrobić paszport dla zwierzęcia, należy udać się do uprawnionej do ich wydawania przychodni weterynaryjnej. Tam, lekarz je zbada, sprawdzi czy posiada ono obowiązkowe szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz microchip. Warto pamiętać, że jeśli wykonujemy pierwsze szczepienie u szczeniaka w wieku powyżej 12 tygodnia życia, to uzyska ono ważność dopiero po upływie 21 dni od zaszczepienia. Kolejne szczepienia przeprowadzane w regularnych odstępach uzyskują ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Jeżeli jednak ciągłość szczepień nie zostanie zachowana, kolejna szczepionka będzie traktowana jako pierwsza i trzeba będzie odczekać 21 dni, by móc podróżować za granicę z czworonogiem.

Czy za wydanie paszportu dla zwierzaka trzeba zapłacić?

Po uiszczeniu opłaty, która wynosi obecnie maksymalnie 100 zł, weterynarz wyda dokument, który będzie ważny do końca życia zwierzęcia. Należy pamiętać o tym, że opłata za wizytę może okazać się wyższa, jeśli okaże się, że zwierzę nie miało wykonanych obowiązkowych szczepień i trzeba będzie je uzupełnić, albo nie posiada microchipa. Z wyrobieniem paszportu dla zwierzęcia warto się pospieszyć, bo jego koszt już niedługo wzrośnie. Jak wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa, już niedługo będzie on wynosił 150 zł, z czego 105 zł będzie przeznaczone dla weterynarza jako wynagrodzenie.