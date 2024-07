Lato w Energylandii to czas, w którym zabawa trwa najdłużej. Możemy korzystać zarówno z wodnych atrakcji, jak i poczuć dreszczyk emocji na największych rollercoasterach. Od zjeżdżalni po ekscytujące przejażdżki, park oferuje różnorodne możliwości na ochłodzenie się i spędzenie czasu w sposób aktywny. Niezależnie od tego, czy szukamy przygód na ekstremalnych urządzeniach, czy spokojnego relaksu w basenach, Energylandia ma coś dla każdego. Co zatem wybrać?

Ekstremalne wodne przeżycia

Reklama

Speed Water Coaster to idealne połączenie klasycznego rollercoastera i wodnych atrakcji. Podczas przejażdżki można poczuć prędkość, a jednocześnie ochłodzić się dzięki licznym wodnym efektom. To doskonała atrakcja dla tych, którzy szukają emocji wewnątrz ciała i ochłodzenia poza nim! Anaconda to szybki zjazd na dużej zjeżdżalni wodnej, kończący się wielką falą w basenie. Idealne na upalne dni, aby schłodzić się i poczuć przypływ adrenaliny. Anaconda dostarcza także mnóstwo śmiechu i radości każdemu, kto odważy się na nią zjechać.

Jungle Adventure to natomiast wodna podróż przez dżunglę. Spływ pontonem przez liczne zakręty, wodospady i tunele zapewnia przyjemne ochłodzenie w gorące dni. To atrakcja, która pozwala poczuć się jak w egzotycznej przygodzie, nie opuszczając Parku.

Największe rollercoastery

Oczywiście niezależnie od pory roku nie można przegapić przejażdżki na Pepsi Hyperionie, jednym z największych i najszybszych rollercoasterów w Europie. Osiąga zawrotne prędkości, budzi przerażenie i… przyciąga ludzi z całego świata. To atrakcja, która z pewnością zostanie w pamięci na długo. Podobnie jest

z Abyssusem, który oferuje podwójnie uruchamiany rollercoaster z licznymi inwersjami i wodnymi elementami, dostarczając przyjemnego chłodu podczas jazdy. Abyssus jest idealny dla tych, którzy szukają nie tylko adrenaliny, ale również nieoczekiwanych zwrotów akcji. Gorące emocje, to i Formuła! Ten nowoczesny rollercoaster przyspiesza do maksymalnych prędkości w krótkim czasie.

Jest to idealne miejsce dla miłośników szybkiej jazdy i mocnych wrażeń.

Drewniane klasyki i wodne strefy

Słynna Zadra Made in Małopolska to najwyższy i najszybszy drewniany rollercoaster w Europie. Jazda na tej atrakcji to prawdziwy dreszcz emocji, a prędkość i wiatr we włosach to świetne sposoby na ochłodzenie się (chociaż wystudzenia emocji tu nie zaznamy!). Zadra oferuje również niesamowite widoki z najwyższych punktów trasy. Dla tych, którzy szukają relaksu w wodzie, idealnym miejscem jest Strefa Water Park, pełna basenów, zjeżdżalni i wodnych atrakcji, gdzie można spędzić czas z rodziną i znajomymi.

Tropikalne zabawy i rajskie wyspy

Tropical Fun i Exotic Island to strefy pełne wodnych zabaw i zjeżdżalni, które zapewniają świetną zabawę w iście urlopowym klimacie. Tropical Fun oferuje różnorodne zjeżdżalnie dla osób w każdym wieku, natomiast Exotic Island to prawdziwa oaza spokoju z palmami i lagunami. Bamboo Bay to wodny plac zabaw z licznymi zjeżdżalniami i atrakcjami, które są idealne dla dzieci i dorosłych.

Wodne bitwy i przygody wikingów

Splash Battle to wodna atrakcja, gdzie uczestnicy strzelają wodą do siebie nawzajem, co jest świetnym sposobem na dobrą zabawę z rodziną i przyjaciółmi w większej grupie. Viking Ride z kolei przenosi uczestników w świat Wikingów, oferując wodną przygodę z licznymi zakrętami i wodospadami. To idealna atrakcja dla tych, którzy chcą poczuć się jak prawdziwi wojownicy na wodzie.

Rodzinne przejażdżki i słodkie doliny

Toffifee Kopalnia Złota i Dragon Adventure łączą przejażdżki z wodnymi efektami. Toffifee Kopalnia Złota oferuje również ciekawą fabułę, która dodatkowo angażuje uczestników, natomiast Dragon Adventure to pełna emocji podróż w fantastycznym świecie. Tidal Wave Twister to atrakcja z ogromnymi falami, które gwarantują mnóstwo zabawy. Jest to doskonałe miejsce na ochłodzenie się po całym dniu w parku, szczególnie dla miłośników ekstremalnych wodnych przeżyć. Dla nieco młodszych, jak i całych rodzin idealna okaże się strefa Sweet Valley z takimi atrakcjami jak Fluff Choco Chip Creek, Candy Carousel i Bumble Boats.

Podróże po dżungli i słodkie przyjemności

Jeep Safari to przejażdżka w stylu safari z licznymi wodnymi efektami, które zapewniają ochłodzenie podczas podróży Przez park. To świetna okazja, aby poczuć się jak na prawdziwym safari, ciesząc się jednocześnie chłodnym powiewem wiatru. Ostatnią z naszych propozycji jest Happy Loops, czyli atrakcja z wirującymi platformami, które oferują orzeźwiający powiew wiatru.

Jest zimno? Temperaturę podniosą emocje! Jest gorąco? Bez trudu znajdziemy miejsca, gdzie się ochłodzimy! Na terenie Parku znajduje się mnóstwo zraszaczy

i mgiełek, a także placów wodnych, które doskonale sprawdzą się w trakcie upałów.

Jak widzimy, Energylandia robi wiele, aby być miejscem, które można odwiedzać przez cały rok. Baseny i ogromna strefa wodna? A może mroźna kraina śniegu lub jesień upływająca pod znakiem Halloween? Sprawdź wszystkie odsłony Parku w Zatorze i sam decyduj, która z nich sprawia ci najwięcej radości!