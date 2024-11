Zasady są proste – aby skorzystać z promocji, wystarczy dodać do koszyka minimum 4 bilety na sezon wysoki 2025 oraz tyle samo biletów na zbliżający sezon Winter Kingdom, który rozpoczyna się lada moment! Oba zestawy muszą być tego samego rodzaju (np. bilety normalne lub ulgowe). Rabat naliczy się automatycznie, dzięki czemu możesz cieszyć się podwójną dawką radości. Spiesz się, gdyż promocja obowiązuje tylko do 17 listopada 2024 roku!

Reklama

Dlaczego warto?

Promocja 4+4 daje możliwość zanurzenia się w dwóch obliczach Energylandii. Od 30 listopada 2024 roku, Park zamieni się w baśniową krainę Winter Kingdom.

Największy w Polsce Ogród Świateł rozświetli Energylandię milionami lampek, tworząc niepowtarzalną, świąteczną atmosferę. W ramach zimowego biletu, Goście mogą korzystać z takich atrakcji jak lodowisko, snowtubing, warsztaty zdobienia pierników oraz spotkania z Mikołajem, który ma dla najmłodszych wiele niespodzianek. Nie zabraknie także jarmarku bożonarodzeniowego i świątecznej parady, a specjalne menu serwowane w tym czasie rozgrzeje nawet największych zmarzluchów. Energylandia zadbała o to, aby świąteczna magia była wyczuwalna na każdym kroku.

W sezonie letnim z kolei Energylandia tętni życiem i kolorami, a na odwiedzających czekają aż 133 atrakcje – od ekstremalnych i całorocznych rollercoasterów, takich jak Zadra – Made in Małopolska i Pepsi Hyperion, po wodne szaleństwa w największym w Europie Water Parku z basenami z podgrzewaną wodą, zjeżdżalniami i strefą relaksu. W tym czasie zobaczymy także dodatkowe występy artystyczne i profesjonalne show; w nieco innym wydaniu niż zimą.

Reklama

Ciesz się zabawą przez cały rok!

Promocja LATO 2025 + ZIMA 4+4 GRATIS to wyjątkowa okazja, by doświadczyć Energylandii w dwóch różnych sezonach, z różnorodnymi atrakcjami i wydarzeniami, które wprowadzają gości w inny, unikalny nastrój. Kup bilety i odkryj magię Energylandii zimą, a potem wróć latem i porównać, która pora jest lepsza na ekstremalnie fajną przygodę. My czekamy na Was przez cały rok!