Zimowa magia na wyciągnięcie ręki

Na Gości czeka Największy w Polsce Ogród Świateł, który ponownie zachwyca milionami lampek rozświetlających alejki i atrakcje Parku. To jednak dopiero początek przygody! Energylandia przygotowała szereg zimowych atrakcji, które gwarantują niezapomniane wrażenia. Miłośnicy aktywnego wypoczynku przetestowali lodowisko i snowtubing, czyli zjazdy na specjalnych pontonach. Goście tłumnie brali również udział w warsztatach dekorowania pierników, a najmłodsi, z pomocą elfów, napisali sporo listów do Świętego Mikołaja.

Spotkaj Mikołaja i skosztuj świątecznych przysmaków

W sercu Winter Kingdom czeka na nas prawdziwy opiekun świątecznych marzeń, który z radością wysłuchuje świątecznych życzeń i rozdaje uśmiechy najmłodszym. Nie zabrakło też Jarmarku Bożonarodzeniowego, pełnego aromatycznych potraw i pysznych, świątecznych smakołyków. Dla smakoszy przygotowano również specjalne menu, które pozwoli rozgrzać się po zimowych szaleństwach. W tym sezonie podziwiać można również Zagrodę śpiewających Refinerów!

Oczywiście nie zapomniano o fanach najsłynniejszych atrakcji w Parku. Rollercoastery, w tym Zadra – Made in Małopolska i Pepsi Hyperion, działają również w sezonie Winter Kingdom. Zimowa jazda na tych gigantach to zupełnie nowe doświadczenie, które pozwala spojrzeć na rozświetlony Park z wyjątkowej perspektywy. Jak słyszymy, jazda po zmroku oferuje jeszcze więcej adrenaliny i rozgrzewa mocniej niż zimowa herbata!

Sezon zimowy potrwa do 2 lutego 2025 roku

Bez względu na to, czy marzysz o świątecznych dekoracjach, zimowych aktywnościach czy chwili relaksu w świątecznej atmosferze, Energylandia spełni Twoje oczekiwania. Nie przegap okazji, by odwiedzić Park w zimowej odsłonie i zanurzyć się w świecie świątecznej magii. Zapraszamy do tej krainy pełnej radości, świateł i zimowych atrakcji. Zima nigdy nie była tak magiczna!