Według Szwedzkiego Radia w okresie od stycznia do maja koszt 36-godzinnej wycieczki z Karlskrony do Gdyni i z powrotem wynosi w zależności od dnia jedynie 99 koron (ok. 40 złotych) lub 198 koron (ok. 80 złotych). Natomiast ta sama oferta w drugą stronę, czyli z Gdyni do Karlskrony, to już znacznie większy wydatek, 1554 korony (ok. 600 złotych).

Ogromna różnica w cenie budzi niezadowolenie wśród pasażerów z Polski. - Muszę zapłacić prawie 600 złotych, aby odwiedzić na jeden dzień znajomych w Szwecji - skarży się Szwedzkiemu Radiu polska pasażerka Anna, która przypłynęła promem do Karlskrony.

Jak wyjaśnia w audycji szwedzki przedstawiciel armatora Stena Line Jesper Waltersson, trudno porównywać szwedzką oraz polską ofertę, gdyż "szwedzka cena jest kampanią promocyjną".

Według Stena Line, z którym kontaktowało się Szwedzkie Radio, specjalna oferta dla klientów z Polski przygotowywana jest na maj. Jednocześnie, jak zauważa dziennikarz, pasażerowie wypływający ze szwedzkiej Karlskrony do Gdyni mogą skorzystać z promocyjnych rejsów przez całą wiosnę.

W przekazanym PAP oświadczeniu rzeczniczka polskiego oddziału Stena Line Agnieszka Zembrzycka stwierdza, że "nierzetelne jest zestawienie dwóch różnych produktów, pokazanych dodatkowo w cenach regularnej i promocyjnej". - W rzeczywistości ceny promocyjne tych produktów są zbliżone. Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że wbrew sugestii artykułu (Szwedzkiego Radia - PAP) każdy, bez względu na rodzaj posiadanego paszportu, płaci taką samą cenę za ten sam produkt - podkreśla Zembrzycka.