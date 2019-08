Firma wskazała, że pracuje nad jak najszybszym rozwiązaniem problemu i oferuje poszkodowanym klientom przepisanie lotów na inny dzień. Jak wskazało Associated Press, BA polega teraz na systemie ręcznej odprawy i odwołało 81 lotów z Heathrow i 10 z Gatwick. Opóźnionych jest już zaś ponad 200 połączeń.

Wcześniej w środę media poinformowały o awarii systemu informatycznego linii BA odpowiedzialnego za odprawy. Spowodowało to znaczne opóźnienia i długie kolejki w szczycie okresu wakacyjnego na lotniskach położonych w okolicy Londynu. Firma będąca własnością International Airlines Group przeprosiła za opóźnienia i ostrzegła, by pasażerowie zjawiali się na lotnisku z dużym zapasem czasu. Poinformowano też, że awaria dotyczy zarówno systemu odpraw, jak i odlotów, a jej przyczyna nie jest znana.

BA nie potwierdziło, ile osób zostało dotkniętych problemem, choć klienci szybko zaczęli dzielić się relacjami w mediach społecznościowych. Część z nich na wiele godzin utknęła w samolotach, które nie mogły wystartować. Takie doniesienia pojawiły się m.in. w londyńskim Gatwick, porcie lotniczym w Newcastle oraz na lotnisku w Glasgow.

To kolejny z szeregu problemów informatycznych trapiących British Airways - przypomniała agencja Reutera. Nieco ponad rok temu linie były zmuszone do odwołania lotów z Heathrow - największego portu lotniczego w Europie - po podobnych problemach z infrastrukturą IT. W maju 2017 r. krytyczny błąd systemu komputerowego BA spowodowany zasilaniem wstrzymał na trzy dni loty ok. 75 tys. podróżników.