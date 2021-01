Turysta z Niemiec przyjechał w czasie częściowego lockdownu we Włoszech do Wenecji, by ją zwiedzić. W tym celu rozbił namiot w centrum miasta. Jak zareagowała policja?

Włoskie media podały, że 35-letni Niemiec przyjechał pociągiem z Monachium, by zobaczyć Wenecję. Rozbił namiot w parku Giardini di Castello, tuż obok terenu wystawowego Biennale, a następnie ruszył na zwiedzanie w kierunku placu Świętego Marka. Reklama Ryanair pod ostrzałem krytyki. Przewoźnik broni reklam z hasłem "Zaszczep się i leć!" Zobacz również Namiot odkryli funkcjonariusze straży miejskiej podczas patrolowania parku w dniu częściowego lockdownu. Jego właściciela policjanci znaleźli zaś na placu. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Bawarczyk otrzymał grzywnę w wysokości 400 euro za nielegalne biwakowanie, a także nakaz opuszczenia miasta, wprowadzony tam na wzór tzw. zakazu stadionowego.