Włochy otwierają się na turystów. Rezerwujcie wakacje w Italii, nie możemy się was doczekać - powiedział we wtorek premier Mario Draghi, zwracając się zarówno do rodaków, jak i cudzoziemców. Apel wystosował podczas narady ministrów turystyki krajów G20.

Szef rządu zapowiedział, że od połowy maja obowiązywać będzie we Włoszech specjalna przepustka umożliwiająca podróże i wyjazdy na wakacje. Na konferencji prasowej na zakończenie obrad ministrów z państw G20 premier Draghi oświadczył: Świat chce podróżować do Italii, a Italia jest gotowa powitać świat. Nie mam wątpliwości co do tego, że turystyka w naszym kraju rozkwitnie silniejsza niż wcześniej. Włoska przepustka Dzięki włoskiej przepustce turyści będą mogli podróżować z jednego kraju do drugiego bez kwarantanny pod warunkiem, że udowodnią, że są wyleczeni z Covid-19, zaszczepieni lub mają negatywny wynik testu - stwierdził premier. Wyraził przekonanie, że po to, aby turyści wrócili do Włoch, niezbędne będą "jasne i proste reguły". Nasze góry, nasze plaże, miasta i miejscowości otwierają się, a proces ten zostanie przyspieszony w najbliższych tygodniach i miesiącach - dodał Draghi.