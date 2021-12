Branża turystyczna w RPA odnotowała w 2020 roku ponad 70-procentowy spadek liczby zagranicznych odwiedzających. Epidemia Covid-19 jest winna spadkowi z około 15 mln turystów w 2019 roku do mniej niż 5 mln w 2020 r. W turystyce pracuje około 4,7 proc. z ogółu osób zatrudnionych w RPA.

Wielka Brytania zniosła w październiku ograniczenia dotyczące podróży do RPA, a przedsiębiorcy safari zaczęli oczekiwać poprawy perspektywy ekonomicznej w sezonie wakacyjnym w 2022 roku. W listopadzie świat dowiedział się o Omikronie, pierwszy raz opisanym w RPA, co skłoniło wiele krajów, w tym Wielką Brytanię, do ograniczenia lotów do krajów południowej Afryki.

Spadek liczby rezerwacji

Fred Plachesi, właściciel Tamboti Bush Lodge, hotelu organizującego wycieczki safari, znajdującego się w prowincji Gauteng, uważa, że zakazy nałożone na podróżujących z RPA są niesprawiedliwe i mają szkodliwy wpływ na mieszkańców kraju.

2022 rok zapowiadał się dość pozytywnie, ponieważ granice zostały otwarte i byliśmy zadowoleni. Zaczęliśmy dostawać potwierdzenia rezerwacji - powiedział Plachesi w wywiadzie dla Associated Press. Jak stwierdził, po wykryciu wariantu Omikron, spadek liczby rezerwacji będzie kontynuowany, a międzynarodowi goście odwołują przyjazdy.

W obliczu ponurych perspektyw na 2022 rok, Plachesi i jego partnerzy przygotowują pokoje w nadziei, że pojawią się przynajmniej lokalni goście, pragnący wziąć udział w safari.