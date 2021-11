Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) wezwały we wtorek Amerykanów do unikania podróży do Polski, Nigru, Papui Nowej Gwinei oraz Trynidadu i Tobago w związku z ryzykiem zakażenia Covid-19, włączając je do krajów najwyższego ryzyka. W tej grupie znajduje się już większość państw UE.

W wyniku decyzji CDC Polska i trzy inne kraje zostały sklasyfikowane jako należące do najwyższego w czterostopniowej skali ryzyka sanitarnego.

Polska krajem najwyższego ryzyka

"Z uwagi na obecną sytuację w Polsce, nawet w pełni zaszczepieni podróżni mogą być narażeni na ryzyko infekcji i rozprzestrzeniania wariantów Covid-19" - głosi adnotacja agencji.

W tej samej grupie już wcześniej znalazła się większość państw Europy. Wyjątkami są Francja, Hiszpania, Portugalia, Finlandia, Szwecja i Włochy, które są sklasyfikowane jako kraju poziomu trzeciego, wobec których CDC rekomenduje podróże tylko osobom w pełni zaszczepionym. Jedynym państwem kontynentu, które uznawany jest za kraj niskiego ryzyka, jest Kosowo.