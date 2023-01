Początek roku to doskonały czas na to, żeby zastanowić się nad kierunkiem wymarzonych podróży, ale również, by załapać się na atrakcyjne promocje linii lotniczych, które właśnie teraz przeżywają swój najlepszy czas i rosnące zainteresowanie. Kierunków jest wiele, a ceny bardzo konkurencyjne, jeśli zdecydujemy się na rezerwację już teraz. Nie warto zwlekać z decyzją, ponieważ wszystko wskazuje na to, że koszt podróży samolotem będzie wyższy niż w ubiegłym roku, choć nadal niższy niż w 2019 roku. Średnia cena za bilet na krótkich trasach w obrębie Europy w tym roku wynosi 65 EUR, podczas gdy w 2019 roku była na poziomie 89 EUR. Kiwi.com, firma travel tech i wyszukiwarka tanich lotów, przygotowała zestawienie najpopularniejszych kierunków wśród Polaków, do których już teraz odnotowano największą liczbę rezerwacji, a także podpowiada kiedy planować podróż, by zapłacić za nią jak najmniej.

"Widzimy, że niektórzy z głównych europejskich przewoźników nisko kosztowych, którzy znacznie zwiększyli swoją zdolność przewozową od czasu Covid, rozpoczynają agresywne promocje cenowe na początku tego roku. Promocje te mają na celu głównie zapewnienie zapełnienia samolotów w pierwszym kwartale roku, który zwykle jest słabszym okresem pod względem popytu na podróże, niż pozostałe. Warto również podkreślić, że niektóre linie lotnicze przedłużają promocje na okres podróży od kwietnia do czerwca. Jest to podyktowane ambitnymi celami wzrostu przewoźników nisko kosztowych i dodatkowymi samolotami, które planują wprowadzić w 2023 roku." - mówi Mario Gavira, wiceprezes ds. wzrostu w Kiwi.com.

Najlepszy czas na tanie loty w 2023

Od zawsze króluje jedna żelazna zasada: im szybciej zarezerwujemy tym taniej polecimy. Im szybciej klienci zarezerwują bilety w tym roku, tym bardziej prawdopodobne jest, że uzyskają lepsze ceny, ponieważ oczekujemy, że popyt na podróże lotnicze pozostanie silny, a przepustowość linii lotniczych będzie ograniczona, co przełoży się na stopniowe wzrosty cen bliżej terminów podróży klientów dokonujących rezerwacji. - dodał Mario Gavira.

Miłośnicy podróży z pewnością wiedzą, że jednym z najkorzystniejszych dla portfela okresów na rezerwację biletów jest początek roku. Z danych Kiwi.com wynika, że styczeń i luty są miesiącami najtańszymi pod względem rezerwacji biletów, a następnie marzec, kwiecień i maj. W miesiącach letnich i do września, w związku ze zwiększonym popytem, obserwujemy wzrost cen biletów, które spadają w październiku i pod koniec roku.

Jak i dokąd Polacy będą podróżować w 2023 roku? Najpopularniejsze kierunki

Kiwi.com na bieżąco monitoruje preferencje podróżnicze Polaków. Z dokonanych dotąd rezerwacji (od grudnia 2023 do 12 stycznia 2023) wśród najpopularniejszych destynacji wybieranych przez użytkowników z Polski klarują się następne kraje i miasta:

Choć w rankingu dominują kraje europejskie, wyraźnie widać rosnące zainteresowanie kierunkami zamorskimi i powrót do egzotycznych podróży. Wyszukiwania na Kiwi.com dotyczą najpopularniejszych miejsc docelowych, takich jak Bangkok, Turks i Caicos, Nowy Jork, a trasa Warszawa-Bangkok należy do najczęściej wyszukiwanych.

Ile zapłacimy za bilet?

Kiwi.com wskazuje, że w 2023 można spodziewać się wyższych cen za loty, niż w minionym roku. Jednak, nadal będą one konkurencyjne i niższe niż w 2019 roku, zwłaszcza te na krótkich, najpopularniejszych trasach. Średnia cena za lot na krótkich trasach w obrębie Europy jest na poziomie 65 EUR, podczas gdy w 2019 roku wynosiła 89 EUR. Z kolei średni koszt długodystansowych lotów to 420 EUR i jest on porównywalny z ceną z 2019 - 415 EUR.

W tym roku cena do najczęściej wybieranych przez polskich turystów destynacji wygląda następująco:

Z jakim wyprzedzeniem rezerwujemy loty w 2023?

Z analizy Kiwi.com wynika, że w tym roku czas okna rezerwacyjnego zdecydowanie wydłużył się w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jak dotąd 44% użytkowników rezerwacji dokonało w okresie od 3 tygodni do 2 miesięcy przed planowaną podróżą - to o 6% punktów procentowych niż w ubiegłym roku (38%), z kolei 16% zdecydowała się na jeszcze dłuższy wariant, czyli od 2-4 miesięcy, podczas gdy w 2022 roku z takiej opcji skorzystało zaledwie 9% użytkowników. W tym roku, jak dotąd, spadła liczba spontanicznych podróży - zaledwie 4% zdecydowało się na zakup na 3 dni przed wylotem, podczas gdy w 2022 roku odsetek ten wynosił 11%.

Jak długo zostaniemy na miejscu?

Pod kątem długości pobytu w miejscu docelowym, Kiwi.com wskazuje, że niewiele zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat. Najwięcej osób rezerwujących loty w obie strony (46% w 2023 i 45% w 2022) decyduje się na krótki wyjazd do 3 dni, prawie co trzeci z nas zostanie na miejscu do 6 dni, a co piąty spędzi na miejscu od 1-2 tygodni.