Necker Island – wyspa na Morzu Karaibskim

Necker Island to nazwa wyspy będącej własnością miliardera Richarda Bransona. Wyspa ma powierzchnię 30 ha. Leży na Morzu Karaibskim. Należy do brytyjskich Wysp Dziewiczych. To typowa tropikalna wyspa, której wygląd już sam w sobie jest atrakcją. Ma bowiem piękne plaże z białym piaskiem, które otoczone są przez krystalicznie czyste lazurowe wody Morza Karaibskiego. Jedną z wielu atrakcji są spektakularne rafy koralowe. Necker Island to jedna z najbardziej luksusowych prywatnych wysp na świecie.

Atrakcje na Necker Island

Richard Branson zaprojektował Necker Island jako dom swojej rodziny. Jest tam mnóstwo atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. To idealne miejsce zarówno na wyjazd wakacyjny, jak również ma uroczystości takie jak np.: ślub.

Na Necker Island mamy do dyspozycji niekończącą się listę atrakcji, która umili cały pobyt. Miłośnicy aktywności na lądzie mogą skorzystać z wielu różnych atrakcji począwszy od jogi po tenisa. Zaś fani sportów wodnych mogą nauczyć się kitesurfingu lub też wyruszyć na wyścig żeglarski wokół wyspy. W ofercie są indywidualne zajęcia jogi, tenisa, piesze wycieczki. Możemy wybrać się również na siłownię z pięknym widokiem. Wszystkie zajęcia mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Można udać się również na pieszą wycieczkę jednym z wielu szlaków, które prowadzą wokół wybrzeża – samemu lub z przewodnikiem. W ramach relaksu można skorzystać z zabiegów SPA w znajdującym się na wyspie Samudra Spa.

Miliarder otwiera swoją prywatną wyspę dla gości

Dotychczas rezerwacja wyspy była dostępna tylko dla osób, które mogły sobie pozwolić na wynajęcie całego kurortu. Obecnie jest również możliwość wynajęcia pojedynczych pokoi. Cena nie jest niska, niemniej jednak liczba atrakcji, która się w niej zawiera, może być kusząca.

Ceny za jeden pokój przy zakwaterowaniu dwóch osób dorosłych zaczynają się od 3700 dolarów za dobę oraz od 4000 dolarów za jeden nocleg w dniach świątecznych: od 20 do 26 grudnia 2023 (czyli od 15 do 16,5 tys. zł za dobę). Ponieważ na wyspie znajduje się kilka budynków, zależnie od lokalizacji pokoju cena może wzrosnąć nawet do 9000 dolarów za jeden nocleg w okresie świąt.

Oczywiście nadal dostępna jest opcja rezerwacji całej wyspy. W przypadku rezerwacji 24 pokoi dla 48 gości, cena za dobę wynosi 134,5 tys. dolarów (554,5 tys. zł). Natomiast przy rezerwacji 20 pokoi dla 40 osób, koszt jednej doby to 113 tys. dolarów (prawie 466 tys. zł). Możliwe jest również wynajęcie połączonych pokoi rodzinnych, które są dostępne w cenie 8100 dolarów, czyli około 33 tys. 400 zł przy obecnym kursie.