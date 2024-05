Grecja – malownicze państwo na południowym wschodzie Europy

Grecja to malownicze, znane turystom państwo, położone w południowo-wschodniej części Europy, na południowym krańcu Półwyspu Bałkańskiego. Graniczy z państwami takimi jak Albania, Macedonia Północna, Bułgaria oraz Turcja. Państwo to ma dostęp aż do 4 mórz: Morza Egejskiego oraz Kreteńskiego od Wschodu, Morza Jońskiego od zachodu oraz Morza Śródziemnego od południa. Poza Grecją kontynentalną, w skład tego państwa wchodzi około 2,5 tysiąca wysp, z czego 165 jest zamieszkanych. Najważniejsze wyspy to: Kreta, Cyklady, Dodekanez i Wyspy Jońskie.

Grecja jest krajem, który ma bardzo długą historię oraz bogate dziedzictwo kulturowe. Starożytna Grecja uważana była za kolebkę zachodniej cywilizacji. Znana jest z wielu innowacyjnych rozwiązań z zakresu nauki, polityki, sportu i właściwie każdej innej dziedziny. To miejsce narodzin demokracji, filozofii, igrzysk olimpijskich, wielu fundamentalnych twierdzeń naukowych, zachodniej literatury, historiografii, politologii oraz teatru.

Grecja to także atrakcja turystyczna. To doskonały kierunek na wakacje, oferujący piękne plaże, turkusowe morze i malownicze wyspy. Warto odwiedzić historyczne miasta takie jak Ateny, gdzie można podziwiać zabytki starożytności, w tym Akropol. Miłośnicy przyrody chętnie odwiedzają greckie wyspy takie jak Kreta czy Santorini, które słyną z niesamowitych krajobrazów i wulkanicznych plaż. Grecka kuchnia, pełna świeżych składników i aromatycznych ziół, zadowoli nawet najbardziej wymagających smakoszy.

W dobie social mediów, chyba każdy kojarzy wygląd charakterystycznych greckich domów z takich wysp jak choćby Santorini. Greckie budownictwo często ma charakterystyczną biało-niebieską kolorystykę. Skąd wywodzi się tradycja malowania domów właśnie w takich kolorach i co one oznaczają?

Biało-niebieskie domy w Grecji. Po tym od razu rozpoznasz Santorini czy Mykonos

Greckie wyspy takie jak Mykonos czy Santorini właściwie natychmiast są rozpoznawalne na zdjęciach dzięki swojej charakterystycznej architekturze i kolorystyce. Są na tyle ozdobne, że influencerzy uwielbiają robić tam swoje sesje zdjęciowe. I trudno się temu dziwić, bowiem zdjęcia w otoczeniu bielonych domów z niebieskimi drzwiami oraz różnymi niebieskimi akcentami wyglądają wyjątkowo. Dlaczego domy na greckich wyspach są w niebiesko-białych kolorach?

Wydawać by się mogło, że na Cykladach - greckim archipelagu wysp znajdującym się w południowo-zachodniej części Morza Egejskiego (w skład którego wchodzi około 220 wysp, w tym wspomniane wcześniej Santorini czy Mykonos) - biało-niebieskie domy to nawiązanie kolorystyczne do greckiej flagi. W rzeczywistości jest kilka powodów stojących za tą cechą greckiej architektury, a większość z nich jest po prostu praktyczna.

Biel w greckich domach. Praktyczne rozwiązanie pomagające mieszkańcom

Biel jako idealny sposób na chłodzenie domów na greckich wyspach w okresie lata. Domy na takich wyspach jak Santorini, Mykonos, Paros czy Naksos początkowo były budowane z kamienia. Było to oczywiste rozwiązanie, bowiem w górzystych rejonach Grecji ilość drewna, które można by wykorzystać w tym celu była niewystarczająca. Jednak kamień używany do budowy domów zazwyczaj był bardzo ciemnego koloru, co stanowiło istotny problem podczas greckiego słonecznego lata. Bowiem ciemne skały pochłaniały promienie słoneczne padające na budynki sprawiając, że we wnętrzach było nieznośnie ciepło. Dlatego też mieszkańcy zaczęli malować kamienie na biało. Biel doskonale odbija promienie słoneczne, co jest niezwykle pomocne w gorącym śródziemnomorskim klimacie. Dzięki temu wnętrza budynków stały się chłodniejsze i tym samym wygodniejsze do życia.

Bielenie greckich domów w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii. Malowanie greckich domów na biało zalecane było na początku XX wieku także z innego powodu. Otóż wówczas Grecja borykała się z problemem epidemiimalarii. Ówczesne władze zalecały malowanie domów wapnem, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby. Wapno to silny środek dezynfekujący oraz odstraszający komary.

Niebieskie dachy i akcenty w greckich domach

Żywy niebieski kolor nadal dominuje w krajobrazie Cyklad. Jest to najczęstszy kolor drzwi i okiennic na wyspach tego archipelagu, choć nie jedyny. Bowiem spacerując po wielu wyspach, można zaobserwować również odcienie brązu, zieleni czy czerwieni.

Niebieski kolor do malowania drzwi, okiennic i innych elementów budynku, był używany od dawna, co miało związek z kosztami. Rybacy oraz żeglarze po pomalowaniu łodzi wykorzystywali resztki farby do malowania np.: drzwi czy okiennic. Zaś ze względu na składniki użyte do stworzenia tego koloru farby, niebieski był zazwyczaj najtańszym produktem.

Natomiast błękit używany w domach greckich był wytwarzany z mieszanki wapienia oraz środka zwanego ”indygo”. Był to rodzaj niebieskiego talku, który to większość z wyspiarzy, miała w swoich domach. Dlatego też ten odcień niebieskiego bardzo łatwo było uzyskać.

Symbolika kolorów: Co oznaczają kolor biały i niebieski?

Poza wieloma praktycznymi zastosowaniami kolorów: białego i odcieni niebieskiego w architekturze greckiej, nie sposób nie wspomnieć również o ich symbolice i znaczeniu.

Błękit kojarzony jest z kolorem morza oraz nieba. Symbolizuje on spokój, harmonię a także przypomina o bliskość morza, która od czasów starożytnych odgrywała kluczową rolę w życiu Greków. Ponadto wierzono, że niebieski kolor odstrasza złe duchy. Kolor niebieski był symbolem ochrony oraz boskości, a także przypominał o sile i potędze natury.

Natomiast biel to symbol czystości, niewinności i prostoty. Daje także odczucie świeżości. Białykolor kojarzy się również z pokojem i spokojem, tworząc wrażenie harmonii i stabilności.

Legenda głosi, że greckie domy malowane były w takich kolorach właśnie dlatego, aby oddać hołd Posejdonowi (bogowi mórz) oraz Zeusowi (bogowi nieba). Bowiem kombinacja tych dwóch kolorów była odzwierciedleniem harmonii między ziemią a niebem.