Uzbekistan Perła Azji Środkowej dostępna dla Polaków

Uzbekistan, kraj o bogatej historii i niezwykłej atmosferze, otworzył swoje granice na świat, przyciągając coraz więcej turystów. Ta środkowoazjatycka perła zachwyca nie tylko orientalnym klimatem, ale także architekturą, która łączy nowoczesne drapacze chmur z majestatycznymi meczetami i socrealistycznymi zabytkami.

Dzięki bezpośrednim lotom z Polski do Taszkentu (stolicy Uzbekistanu), podróż do tego kraju nigdy nie była łatwiejsza. Polacy mogą cieszyć się bezwizowym wjazdem na 30 dni, co znacznie upraszcza formalności. To doskonała okazja, by odkryć ten fascynujący kraj, jego historię, kulturę i niezwykłe krajobrazy.

Uzbekistan: kraj kontrastów i baśniowych krajobrazów

Uzbekistan: położenie i krajobraz.Uzbekistan - Republika Uzbekistanu (inaczej z j. uzbekistańskiego Oʻzbekiston alboOʻzbekiston Respublikasi) jest to państwo położone w Azji Środkowej pomiędzy dwoma wielkim wielkimi rzekami: Amu-darią i Syr-darią. Na wschodzie oraz północnym wschodzie Uzbekistanu znajdują się Góry Ałajskie oraz łańcuch górski Tienszan. To tam znajduje się najwyższy szczyt kraju Hazrat Sulton mający ponad 4600 metrów wysokości. Między nimi znajduje się Kotlina Fergańska, której część terenów należy administracyjnie do Uzbekistanu. Środkową część Uzbekistanu zajmuje NizinaTurańska wraz z rozległą pustynią Kyzył-kum. Do Ubzekistanu należy także południowa część dawnego Jeziora Aralskiego.

Klimat Uzbekistanu. W Uzbekistanie występuje klimat kontynentalny, który jest skrajnie suchy. Cechuje się on ciepłymi zimami (podczas których temperatura waha się od 3 do 10 stopni Celsjusza) oraz gorącym suchym latem podczas którego temperatura sięga nawet do 45 stopni. Ilość opadów jest niewielka. A począwszy od maja do września temperatury w ciągu dnia oscylują w granicach około 30-35 stopni Celsjusza. Uzbekistan to zatem idealna destynacja dla osób lubiących gorący i suchy klimat. Jeśli zaś preferujemy nieco niższe temperatury to dobry rozwiązaniem będzie pobyt w Uzbekistanie w kwietniu lub październiku.

Uzbekistan - atrakcje: co warto zobaczyć

Uzbekistan oferuje mnóstwo atrakcji i zabytków wartych zobaczenia. W upalną pogodę można także wypocząć na plażach słonego jeziora. Poniżej przedstawiamy trzy atrakcje tego kraju warte zobaczenia.

Taszkent – miasto kontrastów

Taszkent, stolica Uzbekistanu, to miasto pełne kontrastów, gdzie nowoczesne budynki współistnieją z postsowiecką architekturą i historycznymi zabytkami. W sercu miasta znajduje się hotel Uzbekistan, symbol architektury lat 70., a podróż metrem staje się atrakcją turystyczną dzięki socrealistycznemu stylowi stacji.

W stolicy warto odwiedzić kompleks Hazrat Imam. Jest to miejsce kultu religijnego, w którym można zobaczyć jeden z najstarszych na świecie zachowanych egzemplarzy Koranu. Bazar Chorsu to z kolei idealne miejsce na zakupy lokalnych przysmaków i pamiątek. Jest to bowiem jedno z największych targowisk w Taszkencie. Wieczorem Tashkent City Park oferuje relaks w otoczeniu zieleni i fontann tańczących w rytm muzyki.

Samarkanda - baśniowe miasto

Samarkanda to jedno z najstarszych miast na świecie. Jest ono pełne orientalnego uroku i wyjątkowych zabytków, które przypominają o jego bogatej historii. Najbardziej znanym punktem Samarkandy jest Registan, imponujący plac otoczony trzema medresami (dawnymi muzułmańskimi szkołami wyższymi), które zachwycają swoją architekturą i zdobieniami.

Warto również odwiedzić mauzoleum Gur-e Amir, miejsce spoczynku legendarnego władcy Timura oraz meczet Bibi-Chanum. Kolejna atrakcja, którą koniecznie trzeba zobaczyć to również kompleks Shah-i-Zinda, nazywany Aleją Mauzoleów. To wyjątkowe miejsce, które olśniewa unikalnymi mozaikami i majolikami (ceramiką pokrytą nieprzezroczystą polewą ołowiowo-cynową o bogatej kolorystyce), stanowiąc jedne z najpiękniejszych przykładów architektury w Uzbekistanie.

Buchara i Chiwa: żywe skanseny historii

Buchara to oazapośród pustyni, która wciąż tętni życiem handlowym. Można tam nabyć od kupców prawdziwe skarby takie jak np.: jedwabne szale, ceramikęczy piękne ręcznie tkane dywany. Kompleks Po-i-Kalan z piękną medresą Mir-i-Arab i smukłym minaretem Kalon to miejsca, które zachwycają turystów z całego świata. Twierdza Ark, dawna rezydencja władców, oraz pobliski punkt widokowy oferują możliwość podziwiania panoramy miasta.

Chiwa, nazywana miastem-muzeum, to miejsce, gdzie czas się zatrzymał. Spacerując po Iczan Kala, można podziwiać liczne medresy, meczety i mauzolea, a także spróbować lokalnych przysmaków w licznych restauracjach.