Efez jest znany ze swoich hellenistycznych budowli i jest miejscem, gdzie można odkryć elementy urbanistyczne, architektoniczne i religijne różnych cywilizacji. Garfield_of_Ephesus, pełniąc rolę ochroniarza, dodaje do tego miejsca unikalny urok, przyciągając uwagę zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych turystów.

Garfield z Efezu: Kim jest ten rudy ochroniarz?

Tak, Garfield_of_Ephesus jest kotem. Zyskał popularność jako “ochroniarz” starożytnego miasta Efez w Turcji, co przyciąga uwagę zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych turystów.

Efez, znany również jako Ephesos, to starożytne miasto jońskie w Azji Mniejszej, które leżało przy ujściu rzeki Kaystros (obecnie Küçük Menderes) do Morza Egejskiego na terenie obecnej Turcji.

Miasto to było jednym z najważniejszych miast starożytnego świata, dzięki doskonałej lokalizacji w zatoce Morza Egejskiego, na skrzyżowaniu głównych szlaków handlowych pomiędzy Wschodem a Zachodem. W Efezie budowano wspaniałe świątynie bogów, pałace, teatry, łaźnie, rynki.