Najczystsza plaża na świecie. Wyniki amerykańskiego rankingu

Grecja od lat znajduje się wśród jednych z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych Polaków. Dużo słońca, piękne plaże, czyste morze, zachwycające krajobrazy i zabytki to główne powody, dla których wielu z nas decyduje się na wyjazd do tego kraju.

Ostatnio do wymienionych wyżej powodów dołączył kolejny. W Grecji znajduje się najczystsza plaża na świecie według najnowszego rankingu opublikowanego przez amerykańskie biuro podróży Florida Panhandle, o czym informuje serwis Greek Reporter. Aby stworzyć swój ranking, biuro to wytypowało najpierw 50 plaż na całym świecie, sugerując się najwyższymi ocenami otrzymanymi przez nie na stronach z recenzjami podróżników. W następnej kolejności w przypadku każdej z plaż obliczyło w procentach, jak często w recenzjach mowa jest o "czystej wodzie".

Na podstawie opinii aż 2,4 mln turystów stwierdzono, że na greckiej wyspie Kimolos , która wchodzi w skład archipelagu Cyklad, znajduje się plaża z najczystszą wodą na świecie. Chodzi o plażę Prassa, która leży w południowo-wschodniej części wspomnianej wyspy. W jej przypadku ponad 40 proc. przeanalizowanych recenzji wspomina o "czystej wodzie".

Kolejne miejsca w rankingu Florida Panhandle zajęły:

Gennadi na wyspie Rodos,

Pileh Bay w Tajlandii,

Agios Dimitrios w lądowej części Grecji,

Agia Anna na greckiej wyspie Naxos.

Plaża z najczystszą wodą na świecie: Prassa na wyspie Kimolos

Prassa, czyli plaża z najczystszą wodą na świecie to miejsce – z drobnym piaskiem i czystą morską wodą otoczone urokliwymi klifami – może z powodzeniem uznane zostać za raj na Ziemi. Będzie więc idealnym miejsce na wypoczynek zarówno dla zwolenników leniwego plażowania i intensywnych kąpieli, jak i miłośników przyrody i pięknych krajobrazów. Czysta woda i piękna plaża nie są jedynymi atutami niewielkiej greckiej wyspy Kimolos. Oferuje ona odwiedzającym ją turystom wyjątkowy klimat niezatłoczonego miejsca. Życie płynie tu spokojnym rytmem.

Sama wyspa Kimolos o powierzchni 36 km kwadratowych położona jest na Morzu Egejskim, w zachodniej części Cyklad. Sąsiaduje z większą od siebie – położoną na północ – wyspą Milos. W starożytności wyspa Kimolos znajdowała się pod panowaniem Ateńczyków, w przeciwieństwie do wyspy Milos będącej we władaniu Spartan.

Obecnie wyspa Kimolos zamieszkiwana jest przez niespełna tysiąc stałych mieszkańców. Większość z nich zwłaszcza w sezonie letnim zajmuje się przede wszystkim turystyką. Poza tym trudnią się również rybołówstwem i rolnictwem, w tym głównie uprawą oliwek, fig i winogron. Główną i jedyną miejscowością wyspy jest Chorio. Dużo tu wąskich i klimatycznych uliczek, placów, kościołów i bielonych domów charakterystycznych dla greckiego krajobrazu.

Najczystsza plaża na świecie: Jak dotrzeć? Ile kosztuje podróż?

Dzięki swojemu położeniu wyspa Kimolos posiada przez cały rok dobre połączenia promowe z okolicznymi wyspami i portem w Pireusie, leżącym w aglomeracji ateńskiej. Aby dotrzeć z Polski na wyspę Kimolos należy jednak najpierw udać się do Aten, do których lot trwa ok. 2,5 godziny. Następnie promem z portu w Pireusie można dostać się na wyspę. Rejs trwa o. 6-7 godzin. Koszt lotu w dwie strony waha się od ok. 400 do 500 zł za osobę. Z kolei bilet na prom dla jednej osoby w dwie strony to ok. 360 zł.