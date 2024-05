Ceny wakacji 2024

Nie od dziś wiadomo, że im wcześniej wykupione wakacje, tym niższa jest ich cena. Dlatego od kilku sezonów oferty first minute cieszą się wśród Polaków coraz większą popularnością. Na dobre ceny wycieczek last minute coraz trudniej dziś liczyć, a czekanie do ostatniej chwili, by złapać okazję wymaga mocnych nerwów.

Minoniony sezon wakacyjny mocno wywindował koszty zagranicznych wycieczek. Ceny wakacji 2024 długo nie były w stanie ich przebić. Jednak jak wynika z danych Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata w połowie maja średnie ceny wycieczek z wylotem w sierpniu były wyższe od ubiegłorocznych o 6 zł. Tydzień później znów wróciły do nieco niższego poziomu. Mowa tu jednak o średniej cenie wakacji. Oznacza to, że wiele kierunków znacznie zdrożało, ale niektóre są sporo tańsze.

Wakacje 2024. Które kierunki są droższe?

W raporcie brane są pod uwagę ceny wycieczek zagranicznych w pierwszym tygodniu sierpnia. To termin w samym szczycie sezonu letniego.

Wśród najpopularniejszych wakacyjnych kierunków od ubiegłego roku najbardziej podrożała Sardynia. Za tygodniową wycieczkę All Inclusive trzeba zapłacić o 1184 zł więcej niż rok temu. Dużo droższe jest także hiszpańskie wybrzeże Costa de la Luz, średnio o 617 zł, a także Sycylia o 603 zł. Ogólnie Włochy podrożały o 337 zł. Wyjazd do Albanii w sierpniu będzie kosztował około 253 zł więcej, na Maltę o 232 zł więcej, a do Hiszpanii o 195 zł więcej. W górę poszły również ceny za Bułgarię - o 98 zł, za Turcję o 32 zł, a za Grecję o 10 zł.

Lato 2024. Które kierunki są tańsze?

Od ubiegłego roku najbardziej potaniała włoska Kalabria, średnio o 775 zł. Mniej zapłacimy również za wakacje w Egipcie. Wycieczki do Marsa Alam są tańsze o 419 zł, a do Szarm el-Szejk – 377 zł.

Nieco spadły także koszty wycieczek do Portugalii – o 193 zł, a także do Tunezji – o 185 zł o do Maroka – o 171 zł. Cypr potaniał o około 50 zł. Nieznacznie niższe są także ceny za tygodniowy urlop All Inclusive na Majorce, ale zaledwie o 5 zł.