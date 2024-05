Raport brytyjskiego Urzędu Pocztowego: Koszty city break w europejskich miastach

Niedawno brytyjski Urząd Pocztowy (Post Office) opublikował wyniki swojego najnowszego corocznego raportu dotyczącego kosztów podróży i zwiedzania europejskich miast. Pod uwagę wziął aż 37 z nich. W pierwszej dziesiątce najtańszych znalazło się wiele miast Europy Środkowo-Wschodniej.

W raporcie przedstawiono wyniki analizy krótkich wypadów do poszczególnych miejsc. Prześledzono więc koszty tzw. city break, czyli krótkiego wypadu do dużego miasta, który związany jest najczęściej z aktywnym zwiedzaniem. Wzięto pod uwagę zarówno ogólne ceny, jak i te związane z konkretnymi elementami wyjazdów. Łącznie przeanalizowano koszty 12 najbardziej typowych elementów tego rodzaju wyjazdu. Wśród nich znalazły się m.in. zakwaterowanie (dwie noce w trzygwiazdkowym hotelu na weekend), wyżywienie (m.in. trzydaniowy posiłek dla dwóch osób z butelką wina), atrakcje do zobaczenia w danym miejscu i transport miejski.

Wilno: Najtańsze europejskie miasto na city break

Według wspomnianego raportu najtańszym miastem na city break w Europie okazało się Wilno. Koszty wizyty w stolicy Litwy są o ponad 10 proc. niższe niż w przypadku Lizbony w Portugalii, która znalazła się na drugim miejscu w zestawieniu. Pierwszą trójkę zamyka francuskie Lille. W pierwszej dziesiątce znalazły się też dwa polskie miasta – Kraków (4. miejsce) i Warszawa (10. miejsce). Bezpośrednio przed naszą stolicą pojawiło się kilka miast znajdujących się w Europie Środkowo-Wschodniej: Ryga, Budapeszt, Bratysława i Praga.

Z kolei najdroższym europejskim miastem na city break – zgodnie z raportem brytyjskiego Urzędu Pocztowego – okazał się Amsterdam w Holandii. Tuż za nim uplasowały się: Belfast, Edynburg, Helsinki i Wenecja.

Co warto zobaczyć w Wilnie?

Wilno nie po raz pierwszy znalazło się na szczycie raportu brytyjskiego Urzędu Pocztowego. Miało to miejsce już kilkukrotnie w ciągu ostatnich lat – w 2015, 2019 i 2020 roku. W związku z tym, że stolica Litwy jest po raz kolejny najtańszym europejskim miastem na city break, warto przyjrzeć jej się bliżej. Co trzeba zobaczyć w Wilnie? Co ciekawego znajdziemy w mieście, którego historia tak ściśle związana jest z historią naszego kraju? Czy rzeczywiście warto wybrać się do tej europejskiej stolicy oddalonej od granic Polski o zaledwie ok. 200 km?

Wilno jest największym litewskim miastem. Znajduje się na Pojezierzu Litewskim u ujścia rzeki Wilejki do Willi. Będąc w stolicy Litwy, koniecznie trzeba zobaczyć Stare Miasto, które w 1994 roku wpisane zostało listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jednym z symboli zarówno samego Wilna, jak i całej Litwy jest górujące nad Starym Miastem Wzgórze Giedymina z Basztą Giedymina. Roztacza się stąd wyjątkowa panorama całego miasta. Innym doskonałym punktem widokowym jest Góra Trzech Krzyży (Góra Trzykrzyska).

Stolica Litwy niewątpliwie słynie też z kościołów. Samych tylko świątyń rzymskokatolickich jest tu ponad 40. Warto zobaczyć przynajmniej kilka z nich. Warta uwagi jest chociażby Bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Władysława – jedno z miejsc pochówku królów Polski. Inny wyjątkowo ciekawy architektonicznie jest kościół św. Anny, który uznawany jest za jeden z najważniejszych gotyckich zabytków Europy Środkowo-Wschodniej.

Niedaleko niego znajduje się pomnik Adama Mickiewicza. Śladów naszego poety znajdziemy w stolicy Litwy oczywiście więcej. To właśnie z Mickiewiczem i jego "Inwokacją" wielu z nas kojarzy się Ostra Brama, za którą znajduje się kaplica z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Obowiązkowy punkt wycieczek stanowi też Zamek Dolny, który jest rekonstrukcją dawnej siedziby Wielkich Książąt Litewskich i królów polskich. Innym polskim akcentem są cmentarze – Cmentarz na Rosie i Cmentarz Bernardyński na Zarzeczu, które są miejscem pochówku wielu znanych Polaków.