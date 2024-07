Polacy jeżdżą do Chorwacji zarówno za pośrednictwem biur podróży, na zorganizowane wycieczki, jak i na własną rękę, jako środek lokomocji wybierając często własne auto. Koszty wakacji w tym kraju zależą oczywiście od wybranego wariantu, przy czym wyjazdy z biurem podróży są mniej elastyczne pod względem cenowym. Tu "na dzień dobry" trzeba przygotować się na konkretny wydatek.

Wycieczka do Chorwacji z biurem podróży lato 2024 - koszty

Jeśli ktoś dziś myśli wyjeździe do Chorwacji to może jeszcze znaleźć oferty z terminem wylotu w okolicach 25 lipca. Sprawdziliśmy ceny w jednym z największych biur podróży działających w Polsce. Z pewnością nie należą do najniższych.

Koszt 7 noclegów w hotelu zlokalizowanym na wyspie Korcula, 150 km od Dubrownika, ze śniadaniem, w pokoju dwuosobowym, w wylotem z Warszawy zaczynają się od 5 660 zł za osobę. Z pobyt w opcji all inclusive zapłacimy sporo ponad 6 tys. zł za osobę. Za podobny wyjazd, z hotelem zlokalizowanym w Dubrowniku, trzeba zapłacić ponad 7,5 tys. zł za osobę.

Ceny wycieczek do Chorwacji zmieniają się zasadniczo jeśli zaplanujemy wyjazd nie w samym szczycie sezonu. Sprawdziliśmy wycieczki oferowane przez to samo biuro, do tego samego hotelu na wyspie Korcula, również z wylotem z Warszawy, ale zaplanowanym na 3 września. Wtedy ceny zaczynają się od niecałych 4 tys. zł za osobę. W tym samym terminie bez problemu znajdziemy również tańsze wyjazdy - ich koszy zaczynają się od niecałych 2,5 tys. zł za osobę.

Wyjazd do Chorwacji na własną rękę. Na jakie koszty trzeba się przygotować?

Koszty wyjazdu do Chorwacji zorganizowanego samodzielnie mogą być sporo niższe niż te znajdujące się w ofercie biur. Wiele zależy od naszych planów, preferencji, lokalizacji i oczywiście terminu. Oto przykładowe ceny z jakimi możemy się spotkać wyjeżdżając do Chorwacji. Jeśli nie zaznaczymy inaczej, wszystkie ceny podajemy za blogiem crolove.pl.

Wynajem niewielkiego apartamentu z zapleczem kuchennym i łazienką, dla dwóch osób, 7 noclegów na początku sierpnia, apartament zlokalizowany w miejscowości Mlini w połowie drogi między Cavtat a Dubrownikiem – 2492 zł (oferta na jednym z portali rezerwacyjnych, stan na 18.07.2024 r.).

z zapleczem kuchennym i łazienką, dla dwóch osób, 7 noclegów na początku sierpnia, apartament zlokalizowany w miejscowości Mlini w połowie drogi między Cavtat a Dubrownikiem – 2492 zł (oferta na jednym z portali rezerwacyjnych, stan na 18.07.2024 r.). Średnie ceny paliw w Chorwacji: benzyna eurosuper 95 1,40-1,80 euro; benzyna eurosuper 100 ok. 1,9 euro; disel ok. 1,85 euro; gaz LPG – ok. 0,76 euro.

Cena za przejazd autostradą. Autostrady w Chorwacji są płatne , ale nie ma winiet. Opłaty uiszcza się na bramkach lub korzystając z systemu ENC (działa podobnie jak nasz Viatoll). Za pokonanie trasy od przejścia granicznego ze Słowenią w Macelj do Dubrownika (punkt opłat w Trakoscan) samochodem do 3,5 t zapłacimy 21,5 euro.

, ale nie ma winiet. Opłaty uiszcza się na bramkach lub korzystając z systemu ENC (działa podobnie jak nasz Viatoll). Za pokonanie trasy od przejścia granicznego ze Słowenią w Macelj do Dubrownika (punkt opłat w Trakoscan) samochodem do 3,5 t zapłacimy 21,5 euro. Kawa w kawiarni: 0,5-1 euro.

Uśrednione ceny posiłków w restauracjach: makaron z owocami morza ok. 15 euro, grillowana ryba ok. 6 euro (za 100g), ciasto czekoladowe (deser) ok. 2,5 euro.

Przykładowe, średnie ceny wybranych produktów spożywczych i napojów w sklepach w Chorwacji woda butelkowana 1,5 l – 1 euro, ser żółty gouda 500 g - 4,5 euro, masło 250 g – 4 euro, winogrona – 2,5 euro za kilogram; bułka – 025 euro za sztukę, szynka prsut – 3 euro za 100 g, banany – 1,5 euro za kg, piwo – ok. 1,5 euro puszka; wino – od ok. 3 euro za butelkę; oliwa z oliwek – 13 euro za 1 l.

woda butelkowana 1,5 l – 1 euro, ser żółty gouda 500 g - 4,5 euro, masło 250 g – 4 euro, winogrona – 2,5 euro za kilogram; bułka – 025 euro za sztukę, szynka prsut – 3 euro za 100 g, banany – 1,5 euro za kg, piwo – ok. 1,5 euro puszka; wino – od ok. 3 euro za butelkę; oliwa z oliwek – 13 euro za 1 l. Osoby, które nastawią się na podróżowanie po Chorwacji do kosztów powinny też doliczyć koszty promów. Np. ceny promów promów kursujących na trasie Dubrownik-Korcula-Hvar-Bol-Split mieszczą się w przedziale 20-45 euro.

Pogoda w Chorwacji. Czy powinniśmy się bać upałów?

Ostatnich dniach w polskich mediach pojawiło się wiele informacji o uciążliwej i pod niektórymi względami rekordowej fali upałów w Chorwacji. Zarówno w tym kraju, jak sąsiednich krajach bałkańskich temperatury już drugi tydzień z rzędu oscylują w granicach 40 st. C. W poniedziałek 15 lipca temperatura wody w Adriatyku w okolicach Dubrownika miała 29,7 st. C. W wielu miejsca temperatura powietrza w nocy nie spada poniżej 25 st. C. Z kolei we wtorek wieczorem odnotowano krajowy rekord zużycia prądu. Spowodowany zarówno wysokimi temperaturami, jak i faktem, że w kraju trwa szczyt sezonu turystycznego.

Upały dają się też we znaki turystom. Prognozy wskazują, że w przyszłym tygodniu mogą trochę zelżeć, ale i tak temperatura będzie przekraczać 30 st. C. Prognozy długoterminowe mówią o tym, że delikatnie poniżej 30 st. ma być w okolicach połowy sierpnia.

A jakiej pogody można się spodziewać jadąc do tego kraju we wrześniu? Wybierając ten miesiąc można się spodziewać temperatur oscylujących w dzień w okolicach 25 st. C. Noce to okolice 15 st. C (ale raczej nie mniej). W październiku średnie temperatury w dzień wyniosą już raczej poniżej 20 st. Zimą temperatury w Chorwacji w dzień wynoszą od ok. 4 do 10 st. C. Raczej nie ma się co obawiać ujemnych temperatur. Minimalne przymrozki mogą pojawić się w nocy.