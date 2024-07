Droga Miłości to część Lazurowej Ścieżki, słynnego szlaku, który łączy pięć miasteczek Cinque Terre we włoskiej Ligurii. Widoki zapierają tam dech w piersiach swoją urodą. Via dell’Amore była zamknięta przez 12 lat po tym, jak osunęła się tam ziemia. Teraz znowu turyści mogą wrócić na Drogę Miłości.