Wyspy Raja Ampat: malowniczy archipelag w Indonezji

Wyspy Raja Ampat (indonezyjskie: Kepulauan Raja Ampat) to archipelag w Indonezji położony między Morzem Seram i Oceanem Spokojnym. Leży on na zachód od półwyspu Ptasia Głowa. Administracyjnie wyspy wchodzą w skład prowincji Papua Południowo-Zachodnia , tworząc dystrykt Raja Ampat ze stolicąwWaisai.

ArchipelagRaja Ampat składający się z około 1500 wysp, wysepek oraz rafkoralowych rozsianych na obszarze OceanuSpokojnego i MorzaJawajskiego. Destynacja ta jest znana na całym świecie jako jedna z najbardziej niezwykłych - zwłaszcza dla miłośnikównurkowania i przyrody.

Klimat i pogoda na wyspach Raja Ampat. Na wyspach panuje tropikalny klimat równikowy. Temperatura powietrza utrzymuje się na stałym poziomie przez cały rok, wahając się od średnio od 27 do 32 stopni Celsjusza.

Pod kątem pogody najlepiej wybrać się na Raja Ampat w okresie od lipca do września. Bowiem to właśnie w tych miesiącach na wyspach jest mniej opadów. To sprawia, że panują tam wówczas idealne warunki do plażowania i aktywności wodnych. Jednak przez cały rok jest tam bardzo ładna pogoda.

Niesamowite krajobrazy Raja Ampat. RajaAmpat przyciąga turystów przez cały rok. Archipelag oferuje niesamowitekrajobrazy z tropikalnądżunglą, turkusowymilagunami, białymiplażami oraz górami wulkanicznymi. Wyspy porasta równikowylasdeszczowy.

Raja Ampat: prawdziwy raj dla miłośników nurkowania

ArchipelagRaja Ampat oferuje niezwykłekrajobrazy, nie tylko na samych wyspach ale również podpowierzchniąwody. RajaAmpat cechuje się ogromnąbioróżnorodnością i bogactwemprzyrodniczym. Region ten jest bowiem uważany także za centrum morskiej różnorodności.

Tylko na obszarze archipelagu możemy znaleźć ponad 75 proc. znanych na całym świecie gatunków koralowców. To sprawia, że RajaAmpat jest jednym z najlepszychmiejsc donurkowanianarafachkoralowych. Wyspy są domemwieluwyjątkowychgatunkówryb i innych zwierzątmorskich, które trudno znaleźć gdziekolwiek indziej na świecie. Wody RajaAmpat to dom dla ponad 1300gatunków ryb, 600gatunkówkoralowców oraz licznychgatunków żółwimorskich, mant i rekinów.

Ze względu na tak dużąróżnorodność biologiczną, podczas jednego zanurzenia można zobaczyć setki gatunków ryb, bezkręgowców i innych morskich stworzeń. Jest to także prawdziwyraj dlamiłośnikówpodwodnejfotografii. Bowiem pod wodami można uwiecznićunikalnewidoki i życiemorskie, którego nie spotkamy nigdzie indziej na świecie. Zaś krystalicznie czysta woda sprawia, że widoczność wynosi często ponad 30 metrów.

Atrakcje Raja Ampat

Raja Ampat to nie tylko raj dla nurków. ”Ostatni raj na ziemi” oferuje również inne atrakcje dla turystów.

Domki na wodzie i domki na plaży. Możliwość nurkowania i piękne plaże to nie jedyne atrakcje wysp. Na kwaterę można wybrać domek na wodzie czy domek na plaży. Koszt wynajmu domku to około 150-250 zł za dobę. Jest to cena dla 2 osób. W kwotę tą wliczone są zazwyczaj także 3 posiłki (śniadanie, obiad i kolacja). A także przekąski, kawa i herbata.

Arborek.Arborek to niewielkawioska licząca około 200mieszkańców. Położona jest na małej piaszczystej wyspie. Tutejsi mieszkańcytrudniąsięrękodziełem, wyplatając wszelkiegorodzajukosze, torby czy kapelusze. Produkty te wykonują z naturalniebarwionychwłókien, które pozyskują z liści pandanu. To właśnie takie małe dzieła sztuki mogą kupić turyści. Będzie to wyjątkowa i oryginalna pamiątka z wakacji.

Cudowronki. Archipelag RajaAmpat to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie występują cudowronki czyli rajskieptaki (ang. bird-of-paradise). Największą aktywność rajskie ptaki wykazują w okolicach wschodu i zachodu słońca. Wówczas to można zobaczyć ich taniec. Tutejsi mieszkańcy za niewielką opłatą zaprowadzają turystów do terenów lęgowych tych ptaków.