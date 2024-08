La Graciosa – malownicza wyspa na Oceanie Atlantyckim

Wyspy Kanaryjskie (hiszp. Islas Canarias) to archipelag należący do Hiszpanii. Obejmuje on grupę górzystych wysp pochodzenia wulkanicznego leżących na Oceanie Atlantyckim. Wyspy Kanaryjskie leżą na północny wschód do wybrzeży Afryki. Zaliczane są do Makaronezji.

Destynacja ta cieszy się dużą popularnością wśród turystów. Najczęściej podróżni wybierają: Teneryfę, Lanzarote czy Fuerteventurę. Jednak to nie jedyne z Wysp Kanaryjskich. Bowiem w archipelagu jest ich więcej. Niewątpliwie wartą uwagi jest mała wyspa La Graciosa.

Graciosa (z hiszpańskiego nazywana LaGraciosa) to jedna z mniejszych Wysp Kanaryjskich. Leży około 2 km na północ od wyspy Lanzarote. I to właśnie od tej wyspy oddzielona jest cieśniną o nazwie Rio. La Graciosa należy do grupy 5 wysp, które razem tworzą rezerwat przyrody pod nazwą Archipelag Chinijo.

Powierzchnia wyspy Graciosa to zaledwie 29,05 km kwadratowych. Zamieszkuje ją około 700 osób. Na wyspie znajdują się 2 dzielnice mieszkalne: Caleta del Sebo i Pedro Barba. Są one zlokalizowane na wybrzeżu z widokiem na sąsiednią Lanzarote.

Obawiasz się, że wyspa jest zupełnie odcięta od świata? Nic bardziej mylnego! Na La Graciosa znajdują się – choć co prawda pojedyncze - pensjonaty, bary restauracje, supermarkety. A także poczta i bank. Niema tam asfaltowych dróg, zaś po wyspie mieszkańcy poruszają się wyłącznie samochodami terenowymi, rowerami lub pieszo.

Dlaczego warto polecieć na La Graciosa

Graciosa - ósmaWyspaKanaryjska - jest to wymarzona destynacja dla osób pragnących spokoju, ciszy i chcących odpocząć z dala od miejskiego zgiełku i cywilizacji. Jest to niewątpliwie turystyczny skarb, który warto odkryć. Ta wyjątkowa lokalizacja oferuje białe, piaszczyste plaże i turkusową, krystalicznie czystą wodę.

Jaki klimat panuje na wyspie Graciosa.Klimatwyspyjest przyjemny przez cały rok. Można zatem na nią lecieć o każdej porze roku i korzystać z jej uroków i wszelkich atrakcji. Choć leży ona w strefie klimatu pustynnego, to jednak położenie wyspy na oceanie sprawia, że temperatury są znacznie łagodniejsze. Zazwyczaj temperatura powietrza nie przekracza 28 stopni w ciągu dnia oraz nie spada poniżej 15 stopni Celsjusza w nocy.

Malownicze krajobrazy. Wyspa oferuje piękne wulkaniczne krajobrazy. Ponieważ jest niewielka i ma płaską rzeźbę terenu, można zwiedzić ją całą pieszo lub na rowerze, podróżując jednym z czterech szlaków przecinających Graciosę. Całe terytorium wyspy liczące około 29 km kwadratowych jest częścią wcześniej wspomnianego Obszaru Chronionego Krajobrazu Archipelagu Chinijo. Stanowi ono azyl dla licznych ptaków morskich. Rezerwat morski tego należący do tego obszaru znajdujący się na La Graciosa jest największym w Europie.

Niewątpliwą atrakcją wyspy La Graciosa są jej piękne plaże. Zaskakują one turystów swoim pięknem. Tak mała wyspa posiada różnorodne plaże: plaże o piasku białym i drobnym, złotym lub też za skałami wulkanicznymi. Gdzieniegdzie wody są spokojne idealne do nurkowania. Inne zaś z wyższymi falami, w których kąpać trzeba się znacznie ostrożniej. Można wybierać pomiędzy samotnymi, dziewiczymi zatoczkami (takimi jak np.: Las Conchas, LaCocina lub plaża LaLambra) czy też innymi częściej uczęszczanymi miejscami (jakimi są plaże: LaLaja lub LaFrancesa).