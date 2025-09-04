Tej jesieni Polacy wybierają Maltę i Cypr

W tym roku liczba podróżujących poza sezonem w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o 20 proc., co kontynuuje wzrostowy trend obserwowany już od dłuższego czasu. Tej jesieni to Europa skradła show, a Malta (+105 proc.) i Cypr (+58 proc.) przodują pod względem wzrostu rok do roku, według danych Kiwi.com. Wschodzące gwiazdy: Bułgaria nabiera rozpędu, a Azja wraca do łask po monsunie - na szczycie listy królują Indonezja, Korea Południowa, Wietnam i Malezja.

Przez lata jesień przebiegała pod znakiem dalekich podróży za ocean, m.in. do Stanów Zjednoczonych. Jednak w tym roku historia zmienia swój bieg. Pomimo tańszych biletów lotniczych, popularność Stanów Zjednoczonych wśród Polaków gwałtownie spadła. Tej jesieni to Europa skradła show, a Malta i Cypr przodują pod względem wzrostu rok do roku. Oprócz niezwykle popularnych Włoch, Hiszpanii i Grecji, w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych wśród Polaków destynacji we wrześniu i październiku znalazły się Albania, Portugalia, Francja i Wielka Brytania. Warszawa odzyskała pozycję najpopularniejszego miejsca wylotu, jednak regionalne lotniska nadal zyskują na popularności, zwłaszcza Wrocław, który staje się silnym regionalnym węzłem komunikacyjnym.

Jesienne podróże Polaków

Choć wrzesień zwykle oznacza powrót do szkoły i pracy, Polacy pokazują że jesień to nadal doskonały czas na podróże. Tańsze loty, niższe ceny hoteli i mniej tłumów - złote trio korzyści poza sezonem.

Jak wygląda podróżowanie tej jesieni:

Ceny lotów : Średnie ceny utrzymują się na poziomie 138 euro , prawie identycznie jak w zeszłym roku. Loty krótkodystansowe odnotowały niewielki wzrost (z 92 euro do 103 euro), ale nadal pozostają znacznie poniżej szczytowych cen w sezonie letnim.

: Średnie ceny utrzymują się na poziomie , prawie identycznie jak w zeszłym roku. Loty krótkodystansowe odnotowały niewielki wzrost (z 92 euro do 103 euro), ale nadal pozostają znacznie poniżej szczytowych cen w sezonie letnim. Długość pobytu : Polacy wybierają krótsze wyjazdy - takie, jak długie weekendy lub wyjazdy trwające do 7 dni, zamiast dwutygodniowych wakacji, szczególnie popularnych latem.

: Polacy wybierają krótsze wyjazdy - takie, jak długie weekendy lub wyjazdy trwające do 7 dni, zamiast dwutygodniowych wakacji, szczególnie popularnych latem. Kto podróżuje: W tym sezonie dominują pary, stanowiąc 44 proc. wszystkich podróżujących jesienią. Tymczasem, wraz z powrotem dzieci do szkół, odsetek wyjazdów rodzinnych spadł do 28 proc..

Gdzie Polacy jadą tej jesieni (Top 10)

1.Włochy

2. Hiszpania

3. Grecja

4. Wielka Brytania

5. Chorwacja

6. Malta

7. Francja

8. Portugalia

9. Cypr

10. Albania

Najpopularniejsze trasy to Warszawa–Rzym, Warszawa–Alicante i Warszawa–Mediolan. Regionalne lotniska, takie jak Kraków, Poznań i Katowice, również wskazują Rzym jako jeden z głównych kierunków podróży.