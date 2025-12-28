Colosseo Fori Imperiali- to pełna nazwa stacji, która odwiedzają w pierwszych dniach po inauguracji zarówno pasażerowie, jak i tłumy turystów z całego świata.

Podziemne muzeum w Rzymie

Jest ona połączeniem sugestywnej nowoczesnej struktury, najnowszych osiągnięć inżynierii, multimedialnych prezentacji i historii starożytnego Rzymu. Jest to ponadto ważny przystanek metra oraz węzeł komunikacyjny, łączący jego dwie linie i zarazem muzeum. Zbudowana na głębokości sięgającej 32 metrów stacja ma 4 poziomy.

Rzym ma najpiękniejszą na świecie stację metra

To, co robi największe wrażenie, to wystrój stacji uznanej za najpiękniejszą na świecie. W gablotach wystawiono tam artefakty, znalezione w trakcie prac budowlanych. Odkryto ich tam bardzo dużo, bo stacja została zbudowana w pobliżu miejsca nagromadzenia najważniejszych zabytków starożytności, przy Koloseum i alei Fori Imperiali, czyli Forów Cesarskich. W trakcie budowy prace archeologiczne prowadzono tam na 29 tysiącach metrów sześciennych.

350 dzieł sztuki ze starożytnego Rzymu

Łącznie w przestrzeniach stacji wystawiono 350 dzieł sztuki, artefaktów i różnego rodzaju eksponatów z czasów Cesarstwa Rzymskiego. "To podróż między przeszłością a przyszłością" - podkreślił rzymski dziennik "Il Messaggero". Zaakcentowano, że jest to zapewne jedyna stacja metra, gdzie podróżni nie spieszą się na peron, ale oglądają z zaciekawieniem eksponaty i multimedialne projekcje niczym w muzeum.