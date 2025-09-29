Linia lotnicza ogłosiła upadłość. Tysiące pasażerów uziemionych

Islandzki niskokosztowy przewoźnik PLAY Airlines zakończył działalność z dnia na dzień, odwołując wszystkie zaplanowane loty. Zarząd Fly Play hf., firmy stojącej za marką PLAY Airlines, ogłosił natychmiastowe zaprzestanie działalności i anulowanie wszystkich lotów. Decyzja ta, choć nagła dla pasażerów, była wynikiem długotrwałych problemów finansowych, które przewoźnik próbował bezskutecznie rozwiązać.

Główne przyczyny upadku, wskazane przez Zarząd, to:

Długotrwała zła kondycja finansowa : Działalność przewoźnika od dłuższego czasu była gorsza od oczekiwanej.

: Działalność przewoźnika od dłuższego czasu była gorsza od oczekiwanej. Słaba sprzedaż biletów : Negatywne doniesienia medialne i niepewność wokół linii w ostatnich miesiącach przełożyły się na spadek rezerwacji.

: Negatywne doniesienia medialne i niepewność wokół linii w ostatnich miesiącach przełożyły się na spadek rezerwacji. Wewnętrzne niepokoje: Spory wśród pracowników i opór wobec wprowadzanych zmian strategicznych dodatkowo osłabiły firmę.

Linia PLAY, która wystartowała w 2021 roku jako budżetowy następca upadłego WOW Air, miała ambitne plany łączenia Europy i Ameryki Północnej przez Islandię. Niestety, wysokie koszty operacyjne, rosnąca konkurencja okazały się przeszkodami nie do pokonania. Przewoźnik dołącza tym samym do listy islandzkich linii niskokosztowych, które nie przetrwały próby czasu.

Dlaczego nowa strategia przyspieszyła upadek?

Kierownictwo PLAY Airlines podjęło próbę radykalnego zwrotu strategicznego jesienią 2024 roku, licząc na odwrócenie złej passy. Ten plan zakładał kluczowe zmiany, które miały uczynić przewoźnika bardziej elastycznym i rentownym.

Pierwotnym zamierzeniem PLAY było powielenie sukcesu modelu hub-and-spoke (centrum przesiadkowe) Icelandair, oferując tanie połączenia między USA i Europą przez Islandię. W nowej strategii podjęto jednak decyzję o znacznym ograniczeniu siatki połączeń do USA, pozostawiając tylko trzy lotniska, a docelowo - całkowicie wycofując się z Ameryki Północnej. Priorytetem stały się trasy europejskie i na Wyspy Kanaryjskie, postrzegane jako bardziej stabilne.

W ramach restrukturyzacji, PLAY podjął kontrowersyjną decyzję o zwrocie islandzkiego Certyfikatu Operatora Lotniczego (AOC) i przeniesieniu operacji do swojej filii na Malcie (PLAY Europe). Oznaczało to również przeniesienie części biurowej do Malty i na Litwę. Choć miała to być zmiana optymalizująca koszty, Zarząd przyznaje, że decyzja ta zapadła zbyt późno.

Linia lotnicza ogłosiła bankructwo

"Niestety, jest już jasne, że te zmiany nie są w stanie przynieść rezultatów wystarczających do rozwiązania głęboko zakorzenionych trudności firmy, które nagromadziły się z czasem" – napisano w oświadczeniu Zarządu Fly Play hf.

Zmiana modelu, polegająca na rezygnacji z ambitnych, ale ryzykownych lotów dalekodystansowych na rzecz stabilniejszych, turystycznych tras europejskich, okazała się niewystarczająca. Głębokie problemy finansowe i wizerunkowe, nasilone przez konkurencję w transatlantyckim segmencie low-cost , doprowadziły do ostatecznego bankructwa.

Co dalej z pasażerami po odwołaniu lotów?

Tysiące pasażerów, którzy wykupili bilety na loty PLAY, stają teraz w obliczu chaosu. Linie lotnicze potwierdziły, że wszystkie loty zostały natychmiast odwołane, a ich zobowiązania muszą zostać uregulowane. "Tysiące pasażerów będzie musiało zreorganizować swoje podróże powrotne, a około 400 pracowników straci pracę" - poinformował zarząd, dodając, że Play będzie współpracować z władzami i personelem w celu uporządkowanego zakończenia działalności.