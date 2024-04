Podczas odprawy na lotnisku rozróżnia się trzy rodzaje przedmiotów. Dozwolone w bagażu podręcznym, dozwolone w bagażu rejestrowanym oraz dozwolone do noszenia przy pasażerze. O przepisach dotyczących bagażu podręcznego pisaliśmy już na Dziennik.Pl, z kolei temat bagażu rejestrowanego często jest pomijany lub bagatelizowany.

Zanim spakujesz walizkę

Jeżeli do bagażu podręcznego, który wniesiemy ze sobą na pokład samolotu, spakujemy coś, co znajduje się na liście zakazanych przedmiotów, będziemy musieli się z tym rozstać. Niedozwolone rzeczy zostaną nam odebrane podczas kontroli bezpieczeństwa.

Potocznie mówi się, że czego nie możesz spakować do bagażu podręcznego, to możesz spakować do bagażu rejestrowanego, który ląduje w luku bagażowym samolotu. To nieprawda. Także i to, co można przewieźć w bagażu rejestrowanym, jest bardzo szczegółowo regulowane przepisami, które również mają na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo.

Zanim namęczysz się, upychając kolanami pół dobytku do walizki, sprawdź, co można umieścić w bagażu rejestrowanym. Należy przy tym pamiętać, że oprócz ogólnych, każda linia lotnicza ma też swoje własne zasady. Przed wyjazdem na wakacje lepiej sprawdzić regulamin na stronie przewoźnika. Nie zapomnij także o przepisach celnych, regulujących ilość przewożonych przez granicę wyrobów alkoholowych i tytoniowych.

Co wolno przewozić w bagażu rejestrowanym

Pomijając takie oczywistości, jak chociażby ubrania i obuwie, do bagażu rejestrowanego możemy spakować to, czego nie mogliśmy spakować do bagażu podręcznego. Chodzi tu głównie o kosmetyki i artykuły toaletowe, w tym aerozole, np. perfumy, jedzenie, alkohole i papierosy. W przypadku tych ostatnich ograniczenia dotyczą mocy napojów alkoholowych, wielkości pojemnika, ilości na osobę oraz kraju, do którego się udajemy, co regulują odrębne przepisy celne.

W bagażu rejestrowanym możemy także przewieźć suszarkę do włosów, lokówkę, golarkę, drobne narzędzia o ostrych końcach, których nie można mieć w bagażu podręcznym, w tym np. widelce i łyżki, szpikulce do lodu, agrafki, a nawet laską do wspierania się z ostrym końcem. Przewieziemy także sprzęt sportowy, wędki, cyfrowy termometr do mięsa, zapałki czy zapalniczkę.

Wyłącznie za zgodą przewoźnika w bagażu rejestrowanym przewieziemy spadochron, grzałkę do gotowania wody, podwodną latarkę do nurkowania czy też butlę płetwonurka (musi być opróżniona i z odkręconymi zaworami). Do walizki możemy nawet spakować broń palnąi amunicję do celów strzeleckich i myśliwskich, o ile oczywiście mamy na nią uprawnienia, dokonamy rezerwacji takiego transportu i fakt ten od razu zgłosimy na lotnisku.

Czego nie wolno przewozić w bagażu rejestrowanym

W tym przypadku odpowiedź jest bardzo prosta. Niczego, co może być uznane za niebezpieczny przedmiot. Przede wszystkim chodzi tu o materiały łatwopalne, toksyczne i wybuchowe, lub takie, które mogą pośrednio doprowadzić do wybuchu.

Zdecydowanie nie możemy spakować do walizki detonatorów, zapalników i bezpieczników, pojemniku z gazem, prochu, farb w aerozolu, płynów łatwopalnych, takich jak np. benzyna, replik oraz imitacji materiałów wybuchowych, gaśnic, latarek gazowych, baterii litowo-jonowych, butli biwakowych oraz wyrobów alkoholowych o mocy powyżej 70 proc.

Warto również zwrócić uwagę na samą walizkę i jej gabaryty. Najczęściej stosowanym przez linie lotnicze ograniczeniem wagowym jest limit do 20 kg. Za przekroczenie limitu będziemy musieli dopłacić, a czasami może to być kwota nawet kilkudziesięciu euro.

Dlatego też każdorazowo, bez względu na znajomość przepisów, powinniśmy zajrzeć na strony wybranego przez nas przewoźnika, by zapoznać się z obowiązującymi u niego restrykcjami i limitami.