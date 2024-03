Czego nie można włożyć do torby turystycznej, plecaka, bagażu podręcznego, który wniesiemy ze sobą na pokład samolotu? Teoretycznie wszyscy o tym wiedzą, ale… nie każdy pamięta.

Rybki akwariowe w bagażu podręcznym

Jeżeli do bagażu podręcznego spakujemy coś, co znajduje się na liście zakazanych przedmiotów, będziemy musieli się z tym rozstać. Niedozwolone rzeczy zostaną nam odebrane podczas kontroli bezpieczeństwa. Jak się okazuje, wielu z nas o tym nie pamięta albo też… woli nie pamiętać i liczy na cud.

Na dodatek wyobraźnia podróżujących nie zna granic. Wystarczy wspomnieć o pewnym nastolatku z Toronto, który kilka lat temu spakował do bagażu podręcznego budzik przypominający bombę zegarową. Przez niego trzeba było wezwać saperów i ewakuować turystów przebywających na lotnisku, przypomniał ostatnio serwis internetowy magazynu National Geographic.

Z kolei na lotnisko w Nowym Jorku pasażer wniósł rybki akwariowe w litrowym plastikowym naczyniu. Ten numer nie przeszedł. "Nie chodziło o to, że to są rybki, lecz o pojemność naczynia. Mógłby zabrać je na pokład samolotu, gdyby były w pojemniku do 100 ml" – tłumaczył w serwisie Traveler Marek Nowicki, dyrektor Biura Kontroli Bezpieczeństwa spółki ACS na lotnisku im. Chopina w Warszawie.

Pojemność pojemników z płynami to nie jedyne ograniczenie. Co jeszcze jest na liście zakazanych przedmiotów? "Łańcuchy, struny do instrumentów muzycznych, noże z ostrzem dłuższym niż 6 cm, fajerwerki, rozmontowane silniki spalinowe i elektryczne czy zapalniczki typu zippo" – wymienił ekspert ds. bezpieczeństwa. My mamy dla was cała listę.

Czego nie wolno przewozić w bagażu podręcznym?

Tych rzeczy absolutnie nie pakuj do bagażu podręcznego. Zostaną ci odebrane podczas kontroli bezpieczeństwa, a na dodatek doprowadzisz do małego zamieszania tuż przed odlotem. Jeśli musisz je zabrać ze sobą w podróż, spakuje je do bagażu rejestrowanego, który nadajemy przy odprawie.

Niektóre przedmioty są tak oczywiste, że aż wstyd je wymieniać. To oczywiście broń palna i broń używana w sztukach walki. Niebezpieczną bronią w rękach człowieka mogą być także kije baseballowe i kije bilardowe, kijki narciarskie i kijki nordic walking, a nawetkorkociąg, rzutki do gry w darta, strzykawki i igły, druty, szydełka czy łyżwy.

W bagażu podręcznym nie wolno przewozić również nożyczek, noży i scyzoryków, jeśli mają ostrza dłuższe niż 6 cm. Niedozwolone są brzytwy, żyletki, czekany, ale też… parasol ze szpicem w rączce.

Fajerwerków najlepiej w ogóle się pozbyć, chociażby dla dobra zwierząt, a już z bagażu podręcznego na pewno. Do bagażu podręcznego nie pakuj również takich rzeczy jak: termometry rtęciowe czy wózek inwalidzki zasilany bateriami lub akumulatorami.

W bagażu podręcznym niedozwolone są również: perfumy, krem, pasta do zębów, miód, smalec, masło kokosowe, mydło w płynie, bita śmietana — jeżeli są przewożone w pojemnikach powyżej 100 ml.

Dość zaskakująco na liście rzeczy, których nie można włożyć do bagażu podręcznego, znalazły się także: hulajnoga, deskorolka, statyw do aparatu klocki hamulcowe

Co można zabrać do bagażu podręcznego?

Be problemów w bagażu podręcznym możemy za to przewozić: dezodoranty żelowe, lakier do paznokci, drobne przekąski, np. jogurt, chrupki, batoniki, podkład do makijażu, alkohol kupiony w sklepie bezcłowym.

W bagażu podręcznym może także podróżować kamera, laptop, smartfon, tablet, gilotyna do cygar, ale bez wymiennych ostrzy, ciśnieniomierz, laski inwalidzkie, ale bez ostrych krawędzi, kwiaty, obrazy, ozdoby choinkowe bez ostrych krawędzi, klucze do mieszkania czy auta.

Jeżeli na czas podróżny niezbędne nam są leki w płynie, trzeba przy sobie posiadać odpowiednie zaświadczenie od lekarza i poinformować o tym służby kontroli na lotnisku.