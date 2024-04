Najpopularniejsze kierunki na majówkę i weekend, na który przypada św. Bożego Ciała, prześledził portal Kiwi.com. Z analiz wynika, że oba weekendy majowe będą obfitowały w dłuższe pobyty do 5 dni, jeden z nich będzie zdecydowanie droższy.

Trendy turystyczne na Majówkę i Boże Ciało

Tegoroczne maj wyjątkowo obfituje w okazje do wypoczynku. W przypadku majówki wystarczy wziąć 3 dni wolnego, aby korzystać z 9-dniowego urlopu. W Boże Ciało możemy sobie przedłużyć weekend, biorąc wolny piątek, dzięki czemu zyskamy pełne 4 dni wolnego.

Większość z nas przeznaczy ten czas na odpoczynek, wielu wybiera także loty za granice. Jak wynika z badania Kiwi.com, firmy travel tech i wyszukiwarki tanich podróży, podróżować będziemy głównie w majówkę. Turystów nie przeraża nawet to, ceny biletów lotniczych są nieco wyższe w tym okresie. Do najpopularniejszych, a zarazem najdroższych kierunków należą Stany Zjednoczone, a także kraje Azji.

Z analiz Kiwi.com wynika też, że w oba weekendy majowe rezerwujemy dłuższe pobyty do 5 dni. Co dziesiąty podróżujący planuje nawet wyjazd trwający od 7 do 10 dni.

Ile zapłacimy za majowe weekendy?

Polscy turyści wyruszą głównie z portów lotniczych w Warszawie, Krakowie oraz Gdańsku, najczęściej rozpoczynając podróż 1, 2 oraz 29 i 30 maja. Pomijając Stany Zjednoczone i kraje azjatyckie, Polacy wybierają tradycyjnie słoneczne miejsca na mapie. W Boże Ciało w czołówce kierunków utrzymują się Hiszpania i Włochy.

Tanio nie będzie, droższa będzie majówka. Jak wynika z danych zebranych przez Kiwi.com, średnia cena za bilet lotniczy na pierwszy majowy weekend jest wyższa od średniej ceny połączeń w ostatni weekend miesiąca, a także w skali całego maja.

Za lot na majówkę zapłacimy średnio 176 EUR, czyli 16 EUR więcej niż na przestrzeni całego miesiąca i 8 EUR więcej niż w Boże Ciało. Droższe będą także międzykontynentalne trasy do Azji czy USA.

Rejsy w te rejony będą w Majówkę średnio o 126 EUR droższe od cen w trakcie całego miesiąca, sięgając 589 EUR. Najtańsze loty będą w Boże Ciało. Średnia cena to 443 EUR.