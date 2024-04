Analiza ofert tradycyjnych touroperatorów i platform podróży pokazuje, że wakacje w lipcu-sierpniu 2024 r. mogą być nie tylko tańsze, ale też decydując się na konkretne rozwiązanie, możemy zyskać większą elastyczność w planowaniu wyjazdu.

Wakacje 2024. W pakiecie taniej

Jak się okazuje, rozwiązanie jest stosunkowe proste. Wyjazdy wakacyjne rezerwowane w pakiecie lot plus hotel często są tańsze, a różnice w cenie analogicznej oferty sięgają od 5 do nawet 34 proc. Co istotne, takich oszczędności możemy szukać nawet na najpopularniejszych w tym roku kierunkach wakacyjnych, czyli w Hiszpanii, Portugalii oraz na Cyprze i Maderze.

Reklama

Nie warto zwlekać, jeśli planujemy wakacje w lipcu i sierpniu. Jak pokazują dane platformy eSky.pl,kwiecień jest ostatnim momentem, żeby zaplanować sobie podróż w rozsądnej cenie. Szczególnie jeśli podczas organizacji urlopu korzystamy z internetowych platform podróży.

Reklama

"Wycieczki tradycyjnych biur podróży na lipiec-sierpień 2024 r. zestawiliśmy z pakietami lot plus hotel. Te ostatnie zapewniają przelot i zakwaterowanie na takich samych warunkach, a także — podobnie do touroperatorów — objęte są Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym, więc to platformy są odpowiedzialne za sprawny przebieg podróży. Sprawdziliśmy, ile mogą zaoszczędzić osoby rezerwujące podróż w formule pakietu dynamicznego w porównaniu z sytuacją, gdy letni urlop postanowią zorganizować z pomocą klasycznego touroperatora. W analizie uwzględniliśmy Hiszpanię oraz Cypr jako kierunki cieszące się szczególną popularnością w ostatnich latach, a także Portugalię, która wspina się coraz wyżej w rankingach podróżniczych" — wyjaśnił Jarosław Grabczak, Commercial Supply Manager w Grupie eSky.

Hiszpania taniej o kilkaset złotych

Costa Brava, Costa Blanca, Majorka i Teneryfa, to niezwykle atrakcyjne regiony Hiszpanii, za które też najczęściej przepłacamy, jeśli lecimy tam w ramach oferty touroperatorskiej. Dla przykładu, wykupiony w tradycyjnym biurze podróży tygodniowy urlop all-inclusive w 4-gwiazdkowym hotelu na Teneryfie w lipcu zapłacimy blisko 4,9 tys. zł od osoby.

Jednocześnie przelot i nocleg w tym samym obiekcie, lecz dzień później, możemy zarezerwować tysiąc złotych taniej, w cenie 3,9 tys. zł od osoby, jeśli postawimy na pakiet lot plus hotel, który jest dostępny na internetowych platformach podróży.

Można mieć jeszcze tańsze wakacje. W sierpniu pobyt w 3-gwiazdkowym obiekcie na Costa Brava w tym dwa posiłki w ciągu dnia, u touroperatora kosztuje 2,8 tys. zł, a w pakiecie lot plus hotel dla jednej osoby już tylko 2,3 tys. zł, czyli o 500 zł mniej.

Wakacje w 4-gwiazdkowym obiekcie w regionie Costa Blanca są dostępne za 3,5 tys. zł od osobyw pakiecie lot plus hotel, podczas gdy analogiczna podróż z tradycyjnym biurem podróży to koszt 4,1 tys. zł.

Cypr. Na Pafos zaoszczędzisz najwięcej

Do ulubionych wakacyjnych kierunków Polaków w ostatnich latach należy również Cypr. Turyści wybierający się do Pafoszaoszczędzą najwięcej na urlopie zorganizowanym przez internetową platformę. Bez względu na to, czy zdecydują się spędzić tydzień w 4-gwiazdkowym hotelu z obiadokolacją, czy zarezerwują wakacje all inclusive w 5-gwiazdkowym standardzie, to i tak w każdej z tych sytuacji wydadzą o jedną trzecią mniej, niż proponują touroperatorzy: 2,7 tys. zł i 4,5 tys. zł zamiast 3,6 tys. zł i 6 tys. zł odpowiednio za analogiczną ofertę dla jednej osoby.

Przelot i tygodniowy pobyt w 3-gwiazdkowym obiekcie w mieście Limassol na południu Cypru z trzema posiłkami wykupiony w pakiecie będzie nas kosztował 3,4 tys. zł od osoby, a za analogiczną wycieczkę u touroperatora zapłacimy 4,2 tys. zł. Nieco więcej, bo 3,7 tys. zł dla jednej osoby, kosztować będzie pakiet wakacyjny w hotelu o 4 gwiazdkach w Larnace, który też oferuje śniadanie, obiad i kolację. Z kolei tradycyjne biuro podróży wysyła Polaków na takie same wakacje za co najmniej 4,3 tys. zł od osoby.

"Jak widać, analizowanie ofert różnych dostawców często przynosi pozytywne efekty i realne oszczędności. Jednak najważniejszy czynnik, który pozwoli ograniczyć wpływ »sezonowości« cen w okresie wakacyjnym na nasz portfel, to rezerwowanie wakacji z wyprzedzeniem, przy czym co najmniej trzymiesięcznym. Dodatkowo zostawimy więcej pieniędzy w domowym budżecie, jeśli wybierzemy się na urlop poza sezonem, kiedy to popyt na podróże maleje, a linie lotnicze i obiekty noclegowe obniżają ceny swoich usług. Cypr idealnie nadaje się na taki właśnie odpoczynek, gdyż średnia temperatura na wyspie nawet w październiku wynosi ok. 27 stopni Celsjusza, co zapewnia komfortowe warunki do spędzania czasu zarówno nad wodą, jak i podczas długich spacerów w mieście" — zapewnił Jarosław Grabczak.

Portugalia: Madera i Algarve

Także planując urlop na Maderze, możemy liczyć na spore oszczędności, m.in. przy rezerwowaniu pakietu z lotami i 5 gwiazdkowym hotelem z dwoma posiłkami w lipcu. Za wakacje zarezerwowane w pakiecie na platformie internetowej zapłacimy bowiem 5,7 tys. zł od osoby, podczas gdy cena takiej wycieczki z touroperatorem wynosi aż 7,2 tys. zł.

Wydamy tysiąc złotych mniej na podróż, jeśli zarezerwujemy przelot i 4-gwiazdkowy nocleg w formule pakietowej, która w ofercie ma też śniadanie i obiadokolację: zamiast 5,8 tys. zł od osoby za wyjazd z klasycznym touroperatorem wakacje w pakiecie na wyspie zarezerwujemy za 4,7 tys. zł.

Zaoszczędzimy planując wakacje w regionie Algarve na południowym wybrzeżu kontynentalnej części kraju. Przykładowo pakiet all inclusive w 3-gwiazdkowym obiekcie z lotami do Faro w obie strony to koszt ok. 4,9 tys. zł za osobę w formule lot plus hotel, a w tradycyjnym biurze podróży 5,9 tys. zł. Pakiet wakacyjny z przelotem oraz siedmioma dniami w hotelu z 4 gwiazdkami i trzema posiłkami kosztować nas będzie ok. 5,5 tys. zł przy rezerwacji z platformą podróży, lub 7,1 tys. zł za osobę w przypadku wyjazdu organizowanego przez touroperatora.

Jak wyliczono ceny?

Przedstawione powyżej dane pochodzą z analizy porównawczej, która uwzględnia pakiety "Wakacje" Lot+Hotel na eSky.pl oraz identyczne oferty touroperatorów, które są agregowane i udostępniane przez jednego z największych agentów turystycznych w Polsce. Ceny podane w każdym z analizowanych przykładów zawierają koszt przelotu w dwie strony, jednej rzeczy osobistej i walizki 20 kg, a także noclegu (7 dni) oraz wyżywienia (w opcjach "śniadanie z obiadokolacją", "trzy posiłki" oraz "all inclusive") dla jednej osoby. Podane w materiale ceny są aktualne na dzień 17 kwietnia 2024 r.