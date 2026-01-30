Zimowe wyjazdy Polaków coraz częściej wykraczają poza najbardziej oczywiste kierunki. Choć góry nadal dominują wśród zapytań o kwatery na ferie zimowe 2026, dane otoNoclegi.pl pokazują wyraźny zwrot w stronę mniejszych miejscowości - takich jak m.in. Tylicz, który znalazł się w ścisłej czołówce najczęściej wybieranych lokalizacji.

Wśród popularnych kierunków nie brakuje także miejscowości nadmorskich, co pokazuje, że zimowe wyjazdy nie są już wyłącznie domeną narciarstwa. Widać jednak podział w charakterze wyjazdów: góry wybieramy na dłużej, a miasta (z wyłączeniem nadmorskich) częściej na krótkie city breaki.

Zmieniają się również składy grup wyjeżdżających na ferie – coraz częściej obejmują one szersze grono niż tylko najbliższa rodzina.

W zapytaniach o noclegi na ferie zimowe dominują te o pobyty dla 4–6 osób, jednak wyraźnie rośnie udział rezerwacji dla większych grup, liczących od 9 do 10 podróżujących.

Obok struktury wyjazdów, zmiany widoczne są również w samym procesie ich planowania. J Według statystyk otoNoclegi.pl, decyzje o feryjnym urlopie zapadają coraz bliżej planowanego terminu – Polacy dokonują rezerwacji kwater spontanicznie, średnio z zaledwie tygodniowym wyprzedzeniem.

Ferie zimowe 2026: mniejsze miejscowości wychodzą na pierwszy plan

Zakopane nadal dominuje w zapytaniach o kwatery na ferie zimowe, a jednocześnie wyraźne widać przesunięcie zainteresowania w stronę mniejszych miejscowości.

– Obserwujemy rosnące zainteresowanie miejscowościami, które oferują dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną, ale bez presji tłumów i gwałtownych wzrostów cen w szczycie sezonu. Dla wielu turystów przepis na udane ferie to dziś przede wszystkim komfort i przewidywalność pobytu, a niekoniecznie najbardziej popularna i oblegana lokalizacja – komentuje Anna Kryjer, Dyrektor Zarządzająca w otoNoclegi.pl.

Wysoką – trzecią – pozycję w rankingu najpopularniejszych kierunków zajmuje m.in. Tylicz, który w tym sezonie pojawiał się w zapytaniach częściej niż m.in. Wisła, Szklarska Poręba czy Szczyrk.

Popularnością podczas tegorocznego sezonu feryjnego cieszą się również Małe Ciche, Murzasichle i Poronin.

Morze nie znika z mapy ferii zimowych

Choć ferie zimowe wciąż najsilniej kojarzą się z wyjazdami w góry, dane otoNoclegi.pl pokazują, że część turystów coraz częściej wybiera w tym okresie kierunki nadmorskie.

W rankingach zapytań o noclegi regularnie pojawiają się miejscowości takie jak Jastrzębia Góra, Mielno, Krynica Morska czy Dziwnów, co potwierdza, że morze pozostaje obecne w zimowych planach wyjazdowych Polaków.

Skala zainteresowania jest mniejsza niż w regionach górskich, jednak stabilna obecność miejscowości nadmorskich w zestawieniach wskazuje na trwałą zmianę w sposobie postrzegania ferii zimowych.

Dla części turystów nie są one już wyjazdem podporządkowanym aktywnościom typowym dla gór, takim jak narty, lecz czasem regeneracji, spokojnego wypoczynku i zwiedzania.

– Wyjazdy nad morze w sezonie zimowym, podobnie jak pobyty w dużych miastach poza rejonem gór mają zwykle charakter nastawiony na zwiedzanie, ofertę muzealną, centra nauki oraz atrakcje pod dachem, co czyni je mniej zależnymi od warunków pogodowych. Są to z reguły krótsze wypady, bliższe city breakom. Tymczasem w regionach górskich dominują dłuższe, około pięciodniowe pobyty – wyjaśnia Anna Kryjer.

Ferie zimowe coraz częściej przybierają formę dopasowaną do indywidualnych potrzeb, zamiast jednego dominującego modelu wypoczynku.