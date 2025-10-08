Morskie Oko wśród najpiękniejszych jezior na świecie

Położone w sercu Tatr na wysokości blisko 1400 metrów n.p.m., Morskie Oko od lat przyciąga zarówno turystów, jak i badaczy oraz entuzjastów gór, stając się jednym z najbardziej popularnych celów wycieczek w Polsce. Otoczone stromymi ścianami i kosodrzewiną, jezioro jest miejscem, wokół którego narosło wiele legend i które stało się osią sporów własnościowych. Łączy w sobie bogatą tradycję góralską z nauką, a jego piękno zostało docenione na arenie międzynarodowej - prestiżowy dziennik "The Wall Street Journal" uznał je za jedno z pięciu najpiękniejszych jezior na świecie

Inne nazwy jeziora

Naukowcy klasyfikują Morskie Oko jako typowe jezioro polodowcowe. Mimo to, lokalne opowieści snują niezwykłe historie. Najbardziej znana z nich dotyczy rzekomego podziemnego połączenia jeziora z Morzem Adriatyckim, co miało być potwierdzone znajdowaniem tam przedmiotów pochodzących z zatopionych okrętów. Ta legenda jest źródłem współczesnej nazwy "Morskie Oko". W przeszłości stosowano inne nazwy, jak na przykład Biały Staw czy Rybne Jezioro, co było związane z nietypową dla tatrzańskich wód obecnością pstrągów.

Uznanie jego walorów wykracza poza granice Polski - w 2014 roku redakcja "The Wall Street Journal" wyróżniła je, zaliczając do pięciu najpiękniejszych jezior na świecie.