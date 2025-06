Poranny wyjazd z Warszawy, południe nad jeziorem

Nowe połączenie to jeden pociąg dziennie w każdą stronę. Skład wyruszy z Warszawy Zachodniej o godzinie 7:46, by dotrzeć do Giżycka o 12:18. To oznacza, że w niespełna 5 godzin znajdziemy się nad malowniczymi jeziorami Kisajno i Niegocin. Pociąg zatrzyma się na kilku stacjach w Warszawie (Centralna, Wschodnia) oraz w innych miejscowościach na Mazowszu i Podlasiu, umożliwiając podróż z różnych zakątków regionu.

Powrót pociągiem z Mazur po południu

W drogę powrotną, z Giżycka do Warszawy Zachodniej, pociąg wyruszy o 15:22, docierając do celu o 20:14. To daje sporo czasu na spędzenie popołudnia na Mazurach, zanim udamy się w podróż powrotną. Połączenia te, zarówno w kierunku Giżycka, jak i Warszawy, będą dostępne od 18 czerwca 2025 roku. Bilety są już w sprzedaży.

Nie tylko Mazury – inne nowości PKP Intercity

PKP Intercity przygotowało na wakacje prawdziwą ofensywę, oferując liczbę 514 połączeń dziennie. Oprócz trasy na Mazury, warto wspomnieć o nowym, superszybkim pociągu "Brda" kursującym z Warszawy do Bydgoszczy. Dzięki pominięciu kilku stacji, trasa ta zajmie zaledwie 2 godziny 38 minut. "Brda" będzie kursować 9 razy dziennie od 15 czerwca 2025 roku.