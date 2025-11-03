Jesień to idealna pora na city break - czas zostawić codzienną rutynę i wyruszyć w spontaniczną podróż. Według raportu Skyscanner Trendy w podróżach 2026 rozpoczynamy erę wyjazdów szytych na miarę. Od kulinarnych odkryć w alejkach supermarketów, przez wędrówkę literackimi szlakami, aż po rodzinne wyprawy - nowe trendy zmieniają oblicze podróżowania. Wykorzystując zaledwie jeden dzień urlopu przed 11 listopada, polscy turyści mogą wybrać się na długi weekend dostosowany do własnych preferencji.

Wykorzystaj jesienny wypad w pełni i znajdź najlepsze ceny

Według danych ankiety OnePoll przeprowadzonej dla Skyscanner aż 67 proc. polskich podróżnych planuje wydać tyle samo bądź więcej na loty w 2026 roku. Zapał do podróżowania rośnie, a listopad to świetny moment, by zaplanować krótki wypad za granicę i maksymalnie wykorzystać budżet - na własnych zasadach.

Listopad sprzyja krótkim miejskim wypadom - zarówno pod kątem terminów, jak i kierunków. Najlepszą opcją na city break jest termin 8–11 listopada - ponieważ Święto Niepodległości wypada we wtorek, wystarczy wziąć jeden dzień urlopu, aby zyskać aż cztery dni podróży. Dodając jeszcze piątek 7 lub środę 12 listopada, wydłużmy wyjazd o dodatkowe możliwości podróżnicze.

Najczęściej wyszukiwane miasta na listopadowy wyjazd

Polscy podróżnicy szukają możliwości urlopowych w listopadzie – chcą wyruszyć w podróż niezależnie od celu, co potwierdza fakt, że "Podróże w dowolnym kierunku” zajmują pierwsze miejsce w listopadowych wyszukiwanych na stronie Skyscanner. Wśród najpopularniejszych wyborów królują tętniące życiem stolice, słoneczne destynacje i mroźniejsze kierunki:

1. Podróże w dowolnym kierunku

2. Mediolan, ceny biletów od: 1 220 zł,

3. Londyn, ceny biletów od: 983 zł,

4. Rzym, ceny biletów od: 1 335 zł,

5. Paryż, ceny biletów od: 1 500 zł,

6. Valletta, ceny biletów od: 2 304 zł,

7. Pafos, ceny biletów od: 2 429 zł,

8. Alicante, ceny biletów od: 2 221 zł,

9. Oslo, ceny biletów od: 754 zł,

10. Kopenhaga, ceny biletów od: 1 095 zł.