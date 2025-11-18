Stanowisko Wizz Air

W odpowiedzi na zapytanie dziennikarzy Onetu, przewoźnik Wizz Air potwierdził, że dopuszcza "niewielki overbooking na niektórych swoich najpopularniejszych trasach". Ma to na celu umożliwienie podróży jak największej liczbie pasażerów i uniknięcie pustych miejsc, wynikających z niestawienia się części osób na lot.

Reklama

W przypadku, gdy na lot stawi się komplet pasażerów, Wizz Air deklaruje, że: W pierwszej kolejności poszukuje ochotników gotowych na zmianę rezerwacji w zamian za korzyści. Pasażerowie, którym odmówiono wejścia na pokład (ostatni odprawieni), są przekierowywani na najbliższy dostępny lot i otrzymują odszkodowanie zgodnie z unijnym rozporządzeniem (WE) nr 261/2004.

Czy depresja to choroba zawodowa? Jakie odszkodowanie należy się przy chorobie zawodowej?
Czy depresja to choroba zawodowa? Jakie odszkodowanie należy się przy chorobie zawodowej?

Zobacz również

Klienci, którym odmówiono przyjęcia na pokład, mają również prawo do standardowego odszkodowania, zakwaterowania w hotelu (jeśli jest potrzebne) oraz bezpłatnej pomocy przy zmianie rezerwacji.

Smutna relacja czytelniczki

Czytelniczka Onetu opowiedziała o sytuacji, której była świadkiem w maju, podczas lotu Wizz Air z Katowic do Rzymu. Pracownik linii poinformował sześcioosobową rodzinę (parę z nastolatką i troje starszych osób) o overbookingu.

Para została wylosowana jako pasażerowie, którzy nie polecą, mimo posiadania kart pokładowych i przydzielonych miejsc (odprawa online). Rodzina była w trakcie realizacji "wymarzonej" podróży dla starszych, schorowanych rodziców, mieli wykupione wycieczki, bilety wstępów i nocleg. Para tłumaczyła, że wszyscy mają jedną rezerwację, a rodzice nie poradzą sobie sami z opieką nad dzieckiem i nieznajomością języka.

Z kontekstu relacji wynika, że w oczach starszych osób widoczny był "lęk i niesamowity smutek" oraz "pełne rozczarowania wzrok dziecka".

W momencie, gdy autorka relacji wchodziła do autobusu na płytę lotniska, rodzina wciąż stała przy bramce. Samolot ostatecznie odleciał z opóźnieniem. Czytelniczka wyraziła swoje przerażenie tym, jak "pazerność linii lotniczych" może wpływać na życie i plany ich klientów.