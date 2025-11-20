Katastrofalny koszt uzdrowiska

Główną przyczyną niewypłacalności firmy okazała się niekontrolowana eskalacja kosztów związana z ambitnym projektem inwestycyjnym – budową nowego uzdrowiska "Thalasso Meeres Spa”.

Reklama

Początkowy planowany koszt: 8,8 mln euro

Ostateczny koszt inwestycji: 23 mln euro

Ważna wiadomość dla turystów. Biuro podróży będzie musiało zwrócić pieniądze za wakacje, nawet po ich odbyciu
Ważna wiadomość dla turystów. Biuro podróży będzie musiało zwrócić pieniądze za wakacje, nawet po ich odbyciu

Zobacz również

Tak ogromne obciążenie finansowe, znacznie przekraczające pierwotne szacunki, przerosło możliwości firmy i doprowadziło do jej zapaści finansowej- poinformował dyrektor zarządzający Torsten Riedel.

Trudna sytuacja finansowa i milionowe zobowiązania

Wangerland Touristik GmbH, spółka odpowiedzialna za marketing i rozwój turystyki w regionie Wangerland na wybrzeżu Morza Północnego, jest obecnie obciążona wielomilionowymi zobowiązaniami. Nowy dyrektor, który objął stanowisko w kwietniu tego roku, przyznał, że podjęte próby ratowania firmy okazały się spóźnione.

Złożenie wniosku o upadłość ma na celu zabezpieczenie przyszłości przedsiębiorstwa, choć niesie to za sobą natychmiastowe konsekwencje dla klientów.

Niestety, tysiące klientów będą musiały odwołać swoje wakacje i rozpocząć procedury reklamacyjne.

Zamknięcie Term Fryzyjskich i los innych obiektów

Reklama

Zgodnie z najnowszymi informacjami podawanymi przez lokalne media, upadłość Wangerland Touristik GmbH pociąga za sobą natychmiastowe skutki dla regionalnych atrakcji turystycznych.

Termy Fryzyjskie w Horumersiel, znane z saun i łaźni parowych, zostały trwale zamknięte. Obiekt od lat generował straty i stał się bezpośrednią ofiarą niewypłacalności spółki. Termy będą funkcjonować jedynie do 31 sierpnia 2026 roku.

Kryzys finansowy, wynikający z ogromnego wzrostu kosztów budowy Thalasso Sea Spa (z 8,8 mln do ponad 23 mln euro), dotknął również:

  • kryty basen z falami morskimi,
  • pole kempingowe w Hooksiel.

W przeciwieństwie do Term Fryzyjskich, te obiekty mają szansę na dalsze funkcjonowanie. Jak donosi Bild.de, pojawił się potencjalny inwestor zainteresowany ich przejęciem, co może zapewnić im przyszłość i utrzymać ich popularność. Niepewna pozostaje natomiast przyszłość 180 pracowników Wangerland Touristik GmbH, którzy czekają na decyzje dotyczące dalszych losów firmy i ewentualnych przejęć.