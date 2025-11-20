Katastrofalny koszt uzdrowiska

Główną przyczyną niewypłacalności firmy okazała się niekontrolowana eskalacja kosztów związana z ambitnym projektem inwestycyjnym – budową nowego uzdrowiska "Thalasso Meeres Spa”.

Początkowy planowany koszt: 8,8 mln euro

Ostateczny koszt inwestycji: 23 mln euro

Tak ogromne obciążenie finansowe, znacznie przekraczające pierwotne szacunki, przerosło możliwości firmy i doprowadziło do jej zapaści finansowej- poinformował dyrektor zarządzający Torsten Riedel.

Trudna sytuacja finansowa i milionowe zobowiązania

Wangerland Touristik GmbH, spółka odpowiedzialna za marketing i rozwój turystyki w regionie Wangerland na wybrzeżu Morza Północnego, jest obecnie obciążona wielomilionowymi zobowiązaniami. Nowy dyrektor, który objął stanowisko w kwietniu tego roku, przyznał, że podjęte próby ratowania firmy okazały się spóźnione.

Złożenie wniosku o upadłość ma na celu zabezpieczenie przyszłości przedsiębiorstwa, choć niesie to za sobą natychmiastowe konsekwencje dla klientów.

Niestety, tysiące klientów będą musiały odwołać swoje wakacje i rozpocząć procedury reklamacyjne.

Zamknięcie Term Fryzyjskich i los innych obiektów

Zgodnie z najnowszymi informacjami podawanymi przez lokalne media, upadłość Wangerland Touristik GmbH pociąga za sobą natychmiastowe skutki dla regionalnych atrakcji turystycznych.

Termy Fryzyjskie w Horumersiel, znane z saun i łaźni parowych, zostały trwale zamknięte. Obiekt od lat generował straty i stał się bezpośrednią ofiarą niewypłacalności spółki. Termy będą funkcjonować jedynie do 31 sierpnia 2026 roku.

Kryzys finansowy, wynikający z ogromnego wzrostu kosztów budowy Thalasso Sea Spa (z 8,8 mln do ponad 23 mln euro), dotknął również:

kryty basen z falami morskimi,

pole kempingowe w Hooksiel.

W przeciwieństwie do Term Fryzyjskich, te obiekty mają szansę na dalsze funkcjonowanie. Jak donosi Bild.de, pojawił się potencjalny inwestor zainteresowany ich przejęciem, co może zapewnić im przyszłość i utrzymać ich popularność. Niepewna pozostaje natomiast przyszłość 180 pracowników Wangerland Touristik GmbH, którzy czekają na decyzje dotyczące dalszych losów firmy i ewentualnych przejęć.