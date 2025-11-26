Ogłoszenie wyników miało miejsce podczas gali, która odbyła się 17 listopada w Grand Hotelu w samym sercu Wilna, gdzie zebrali się liderzy branży z całego kontynentu, by świętować wyjątkowe osiągnięcia hotelarstwa.

Nasz ekosystem gościnności, który obejmuje nie tylko hotele najwyższej klasy, ale także dostawców usług turystycznych w Wilnie, doświadczył w ostatnich latach ogromnego wzrostu. To wyróżnienie to istotny sygnał dla społeczności międzynarodowej, pokazujący, że Wilno to nie tylko miasto historyczne, ale także dynamiczna europejska stolica z unikalną kulturą gościnności – powiedział mer Wilna, Valdas Benkunskas.

W tym roku, European Hotel Awards wyróżniło laureatów z 15 europejskich krajów, od Włoch, Francji i Hiszpanii poprzez kraje bałtyckie i Europę Środkową.

Wilno – nowa destynacja dla Europy

Nagroda Europejskiej Stolica Gościnności ma szczególne znaczenie, ponieważ nie jest przyznawana co roku. Jury rezerwuje ją dla miast, które ucieleśniają i promują ideały europejskiej gościnności – szczerość, otwartość, doskonałość i życzliwość.

Zdaniem organizatorów: "poza pięknem architektonicznym i dziedzictwem, Wilno reprezentuje nową narrację dla Europy. Jest stolicą, w której tradycja i innowacja współistnieją w sposób naturalny. Ta nagroda ma zatem wymiar zarówno symboliczny, jak i promujący: to gest uznania i zachęty, wyrażający chęć, by Wilno i Litwa nadal rozwijały się jako przykłady autentycznej europejskiej gościnności.”

Oprócz nagrody dla miasta, 4 przedstawicieli sektora hotelarskiego Wilna zostało wyróżnionych, zaliczając się do grona tegorocznych laureatów:

- Radisson Collection Astorija został uznany za Hotel Roku 2025 na Litwie

- Szef kuchni Telegrafas, Donatas Šatkauskas, otrzymał tytuł Szefa Kuchni Roku

- Dyrektor generalny Grand Hotel Vilnius – Curio Collection by Hilton, Sigita Rudzevičiėnė, została wyróżniona tytułem Dyrektora Hotelu Roku

- Prezes Litewskiego Stowarzyszenia Hoteli i Restauracji, Evalda Šiškauskienė, otrzymała Nagrodę za Całokształt Działalności za swoją pracę w branży hoteli i restauracji.

European Hotel Awards to nagrody, które celebrują doskonałość w branży hotelarskiej, zwykle w głównych europejskich destynacjach turystycznych.

Wilno wzmacnia swoje znaczenie na europejskiej mapie turystycznej

Ostatnie wyróżnienia jeszcze pełniej potwierdzają, że Wilno staje się kluczowe dla międzynarodowych profesjonalistów branży hotelarskiej, a miasto organizuje ważne wydarzenia branżowe. Oprócz European Hotel Awards, w Wilnie odbyło się w tym roku Forum Przyszłości Gościnności i Turystyki, natomiast w roku 2025, w stolicy Litwy rozpoczęła się tradycja Baltic Gastro Summit. Miasto przygotowuje się również na przyjęcie Zgromadzenia Ogólnego HOTREC – organizacji reprezentującej sektor hotelarski w Europie. Wydarzenie będzie miało miejsce w przyszłym roku.