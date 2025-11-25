Sommarøy: Arktyczne Malediwy czekają

Sommarøy to urokliwa wyspa, położona około 60 km na zachód od Tromsø w Norwegii. Nazwa w języku norweskim oznacza "letnią wyspę". Kiedyś służyła jako pastwisko. Dziś jest jednym z najpiękniejszych zakątków Norwegii, słynącym z białych plaż i turkusowej wody. Na wyspę prowadzi most Sommarøybrua. Mieszkańcy zawiesili na nim stare zegarki. To symbolizuje ich stosunek do czasu.

Tu czas liczy się inaczej

Na Sommarøy mieszka zaledwie kilkaset osób. Większość z nich nie używa zegarków. Ich codzienne zajęcia wyznaczają naturalne cykle światła, nie sztywne godziny.

Lato (dzień polarny) : Słońce świeci nieprzerwanie przez 69 dni. Ludzie cieszą się światłem, pracując w ogrodach czy grając w siatkówkę nawet w środku nocy. Nie czują presji czasu.

: Słońce świeci nieprzerwanie przez 69 dni. Ludzie cieszą się światłem, pracując w ogrodach czy grając w siatkówkę nawet w środku nocy. Nie czują presji czasu. Zima (noc polarna): Od listopada do lutego panuje 70 nocy polarnych. W tym czasie niebo rozświetlają zorze polarne, a tempo życia zwalnia.

Specyficzne warunki w tym regionie sprawiają, że tradycyjne mierzenie czasu jest utrudnione. Brak sztywnych ram działania dla sklepów czy szkół wzmacnia wrażenie, że czas płynie tu swobodniej.

Kiedy odwiedzić bezczasową wyspę?

Latem na Sommarøy przyjeżdża najwięcej turystów. Mieszkańcy okolic Tromsø szczególnie tęsknią za słońcem. W tym okresie wyspa zamienia się w idealny kierunek na wypoczynek. Czekają tu plaże, ścieżki spacerowe i krótkie trasy trekkingowe. Zimą wyspa jest mniej popularna. Niemniej, chętni przyjeżdżają tu, aby podziwiać spektakularne zorze polarne.

