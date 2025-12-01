Świąteczny jarmark w Warszawie wystartował 28 listopada. Podobnie jak w innych dużych miastach w Polsce, tak i tu można m.in. wypić grzane wino, herbatę zimową lub zjeść coś na ciepło. Nie brakuje atrakcji w postaci karuzeli oraz diabelskiego młynu.

Świąteczny Jarmark Warszawski 2025. Ile zapłacimy za grzańca a ile za zimową herbatę?

Jarmark świąteczny w Warszawie umiejscowił się w samym sercu stolicy a dokładnie na placu Defilad pod Pałacem Kultury. "Ponad sto stoisk wystawców, atrakcje dla dzieci i najmłodszych i najwyższy w Polsce diabelski młyn" - brzmiała zapowiedź organizatorów.

Co można na nich znaleźć? Ile kosztują atrakcje Jarmarku Warszawskiego 2025? Jak wynika z podawanych przez eska.pl informacji za zimową herbatę albo grzane wino trzeba zapłacić 20 zł, czekolada na gorąco kosztuje z kolei 23 zł. Gorący Aperol spritz to koszt 35 zł.

Świąteczny Jarmark Warszawski 2025. Ile kosztuje jedzenie?

Ceny jedzenia kształtują się dosyć podobnie. Za hot doga zapłacić trzeba 25 zł. Tyle samo kosztuje porcja bigosu (250 gram). Za kołacza zapłacimy 30 zł, a za polską kiełbasę - 29 zł. Pajdę ze smalcem kupimy za 20 zł.

Banan w czekoladzie kosztuje 18 zł a oscypek 6 zł. Na Jarmarku Warszawski 2025 nie brakuje również potraw z różnych stron świata. Corn-dog kosztuje 30-38 zł, a hiszpańskie chorizo z serem i frytkami - 45 zł. Kanapka z ciasta na pizzę ze świeżą truflą, serem i rukolą to wydatek rzędu 59 zł, a kawałek pizzy Margherita – 13 zł. Nieco droższy jest pasztet z dzika - 50 zł i ciasta z popularnej cukierni A. Blikle. Sernik baskijski to wydatek rzędu 119 zł, a z malinami i pistacją - 139 zł.

Świąteczny Jarmark Warszawski 2025. Po ile bilety na diabelski młyn?

Co z cenami pozostałych atrakcji na Jarmarku Warszawskim 2025? Przejażdżka na głównej atrakcji, czyli diabelskim młynie kosztuje 30 zł (bilet dla dzieci do 120 cm wzrostu) i 45 zł (bilet normalny). Można także wybrać gondolę VIP z przyciemnianymi szybami i kanapą. Wtedy bilet kosztuje 100 zł od osoby.

Atrakcją Jarmarku Warszawskiego 2025 są także gry zręcznościowe. Za jedną próbę trafienia piłką do kosza zapłacimy 15 zł, za dwie - 25 zł a za pięć prób - 50 zł.