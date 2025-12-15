W niedzielę późnym popołudniem do centrali TOPR w Zakopanem zadzwoniła turystka, która była świadkiem upadku kobiety z wysokości w rejonie Koziego Wierchu.

Turystka doznała bardzo poważnych obrażeń

Okazało się, że poszkodowana spadała śnieżno-skalnym terenem i zatrzymała się na wysokości około 2100 m n.p.m. Z relacji osoby zgłaszającej wypadek wynikało, że kobieta była nieprzytomna oraz doznała urazów głowy oraz rąk i nóg - poinformował ratownik dyżurny TOPR.

Ranną zaopiekowali się turyści

Zanim na miejsce dotarli pierwsi ratownicy ze schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, turyści znajdujący się w rejonie wypadku zabezpieczyli poszkodowaną przed dalszym upadkiem oraz wychłodzeniem. Przy ich pomocy przygotowano platformę w śniegu i wykonano dodatkowe zabezpieczenie kobiety. Równolegle zorganizowano wyprawę ratunkową z Zakopanego, która zabrała ze sobą specjalistyczny sprzęt medyczny oraz środki transportu. Na miejscu ratownicy rozstawili namiot i zorganizowali punkt cieplny.

Skomplikowana akcja ratunkowa

"Po przygotowaniu do transportu, wciąż nieprzytomna turystka została opuszczona w noszach przy użyciu lin stromym stokiem Koziego Wierchu, a następnie przetransportowana przez Próg Stawiarski do Doliny Roztoki. Stamtąd quadem przewieziono ją do Wodogrzmotów Mickiewicza, gdzie około północy została przekazana załodze karetki pogotowia" - przekazali ratownicy TOPR.

Kobieta jest w stanie ciężkim

Kobieta w stanie ciężkim trafiła do szpitala w Nowym Targu. W działaniach ratunkowych brało udział 21 ratowników TOPR. Część sprzętu ratowniczego dostarczono na miejsce wypadku przy użyciu dronów.