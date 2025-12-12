Świąteczny klimat, który przyciąga tłumy

Jarmarki bożonarodzeniowe stały się jednym z najważniejszych elementów zimowej turystyki miejskiej. To już nie tylko okazja do spróbowania grzańca czy kupienia ozdób – to wydarzenia, które łączą kulturę, gastronomię, atrakcje rodzinne i lokalne tradycje.

Reklama

Widzimy wyraźny trend: Polacy coraz częściej wybierają zimowe city breaki, a jarmarki bożonarodzeniowe są jednym z głównych powodów takich wyjazdów. Świąteczne iluminacje, lokalne tradycje i bogate programy atrakcji sprawiają, że wiele osób planuje podróż właśnie pod konkretne wydarzenie. To bardzo silny kierunek rozwoju turystyki w Polsce – mówi Krzysztof Dębski, Chief Marketing Officer w Triverna.pl.

7 najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w Polsce 2025

Gdańsk – europejski lider świątecznej atmosfery

Najczęściej nagradzany jarmark w Polsce. Zwycięzca konkursu „European Best Christmas Market 2025” ponownie przyciąga kreatywnymi instalacjami: Fabryką Prezentów, Gadającą Skrzynią Pocztową i efektownym tronem św. Mikołaja. Rodziny doceniają bogaty program dla najmłodszych: spektakle, czytanie bajek, spacery śladami legend. Gdańsk zdecydowanie pokazuje, jak łączyć tradycję z nowoczesną oprawą.

Wrocław – jeden z największych jarmarków w Polsce

Reklama

Świąteczne miasteczko, które co roku tworzy spektakularną scenerię. Rynek, plac Solny i dwie przyległe ulice rozświetlają się tysiącami lampek. Na odwiedzających czekają dziesiątki stoisk, regionalne przysmaki, klimatyczne dekoracje i kultowy krasnal Prezentuś, który pojawia się tylko w okresie świąt.

Kraków – jarmark znany na całym świecie

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych jarmarków w Europie, regularnie opisywany przez CNN i „The Guardian”. Ogromny Rynek Główny pozwala na stworzenie rozbudowanej struktury stoisk, koncertów i występów kolędniczych. To również świetne miejsce dla rodzin – dzieci mogą spotkać się ze św. Mikołajem i przekazać mu list z życzeniami.

Poznań – „Betlejem Poznańskie” w ścisłej europejskiej czołówce

Poznański jarmark słynie z iluminacji i bogatej oprawy wizualnej. W zestawieniu najlepszych jarmarków świątecznych w Europie zajął 3. miejsce, co znacząco podniosło jego rozpoznawalność. W programie: ponad 50 stoisk, warsztaty, koncerty i widowiska artystyczne. Uwagę przyciągają też podświetlone koziołki – lokalny świąteczny smaczek.

Warszawa – Barbakan w blasku świątecznych świateł

Jarmark w stolicy należy do największych w kraju. To połączenie tradycji, rękodzieła i miejskiej energii Starego Miasta. Odwiedzający znajdą tu lodowisko, warsztaty ceramiczne dla dzieci i charakterystyczny świąteczny pasaż wzdłuż Barbakanu.

Niesamowity jarmark na moście - gdzie?

Toruń – kameralny jarmark pachnący piernikami

Jedno z najbardziej klimatycznych, mniejszych wydarzeń w Polsce. Drewniane domki, koncerty i warsztaty dopełnia zapach toruńskich pierników, który unosi się nad Rynkiem Staromiejskim. To propozycja dla tych, którzy wolą spokojniejszą, bardziej tradycyjną atmosferę.

Bydgoszcz – jedyny jarmark w Polsce zlokalizowany na moście

Bydgoski jarmark wyróżnia się lokalizacją: część wydarzenia odbywa się na moście przy ul. Mostowej. Efekt? Jedna z najbardziej fotogenicznych świątecznych przestrzeni w kraju. W programie: zimowe wesołe miasteczko, koncerty, konkursy i spotkania ze św. Mikołajem.

Rosnąca popularność jarmarków bożonarodzeniowych pokazuje, jak bardzo zmienia się sposób podróżowania Polaków zimą. Zamiast czekać na ferie, coraz więcej osób wybiera krótkie, tematyczne wyjazdy, często łącząc je ze zwiedzaniem i odkrywaniem lokalnych tradycji.

Jarmarki to nowa forma zimowej turystyki miejskiej. Widzimy, że dla wielu osób to najważniejszy punkt grudniowego kalendarza, często traktowany na równi z wyjazdem na narty czy świąteczne zakupy. Dla miast to ogromna szansa, a dla podróżnych – świetny pretekst do odkrywania Polski na nowo – podkreśla Krzysztof Dębski.