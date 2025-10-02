Pobyt w sanatorium to rehabilitacja i kuracje, które pomagają dojść do formy. Najchętniej kuracjusze odwiedzają uzdrowiska późną wiosną i latem. Warto jednak wybrać się do sanatorium w tzw. niskim sezonie. Ceny są niższe, mniejszy tłok, a odpocząć można naprawdę wspaniale.

Sezon wysoki i niski w sanatoriach

W sanatoriach obowiązują dwa sezony: wysoki i niski. Sezon wysoki, przypadający na okres od maja do końca września, charakteryzuje się większym zainteresowaniem i wyższymi cenami. W tym czasie ośrodki są najbardziej oblegane przez pacjentów, a koszty pobytu rosną. W sezonie niskim, czyli od października do kwietnia, dostępność miejsc w sanatoriach jest znacznie większa niż w okresie letnim. Największym zainteresowaniem zimą cieszą się ośrodki położone w górach. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele branży, czas oczekiwania na przyjęcie do sanatorium poza sezonem wysokim jest wyraźnie krótszy.

Pięć uzdrowisk, które warto odwiedzić jesienią