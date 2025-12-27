Kopiec z 20-lecia międzywojennego

Urząd miasta przypomniał, że kopiec, którego budowę rozpoczęto w dwudziestoleciu międzywojennym, został odbudowany po zniszczeniach wojennych na przełomie lat 80. i 90. W rocznicę stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 2018 r. obiekt przeszedł modernizację. Prace objęły m.in. remont drogi wejściowej na szczyt od strony zachodniej i modernizację platformy po stronie północnej. Na istniejących płytach położono nowe podłoże z kostki kamiennej. Na szczycie wybudowano także stopę fundamentową i zamontowano maszt flagowy. Miejsce zyskało także nowe oświetlenie i iluminację, dzięki czemu jest doskonale widoczne w nocy. Przed wejściem znajduje się tablica informacyjna na temat jego historii i symboliki.

Zaledwie 20 osób może być na szczycie

Dla zwiedzających kopiec Wolności w Poznaniu jest dostępny podczas najważniejszych świąt i uroczystości narodowych. W sobotę można na niego wejść z okazji 107. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Na kopcu może jednocześnie przebywać 20 osób, dlatego chętni do wejścia będą wpuszczani na szczyt stopniowo.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. Do połowy stycznia wyzwolono większą część Wielkopolski. Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze podpisany przez Niemcy i państwa ententy 16 lutego 1919 r. W myśl jego ustaleń front wielkopolski został uznany za front walki państw sprzymierzonych. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski. Na jego mocy do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.