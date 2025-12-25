Fundacja przygotowała dwa poziomy dofinansowania. Organizatorzy sami decydują, który wariant lepiej pasuje do ich planów:

Wariant podstawowy (10 000 zł): Pokrywa koszty jedzenia, wynagrodzenia kadry, materiałów do zajęć oraz ubezpieczenia.

Wariant rozszerzony (17 000 zł): Oprócz podstawowych wydatków pozwala sfinansować wycieczki, wyjścia na basen, do kina czy muzeum.

Co ważne, fundacja nie wymaga wkładu własnego. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na wynajem obiektów, transport i bilety wstępu.

Ferie zimowe. Kto może złożyć wniosek?

Program wspiera lokalne społeczności. Pieniądze trafią wyłącznie do organizacji z siedzibą w gminach wiejskich lub wiejsko-miejskich do 30 tysięcy mieszkańców. O darowiznę mogą ubiegać się:

szkoły i jednostki budżetowe (np. ośrodki kultury),

organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),

Koła Gospodyń Wiejskich (KGW),

jednostki samorządu terytorialnego.

Z konkursu wyłączono laureatów z lat 2024 i 2025 – szansę dostaną nowe podmioty.

Dotacje na ferie zimowe. Harmonogram

Wnioski należy składać przez generator online. Terminy zależą od województwa:

I termin (3–11 stycznia) : woj. mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

II termin (10–18 stycznia): woj. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie.

III termin (17–25 stycznia): woj. podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Wnioski złożone w złym terminie zostaną odrzucone.

Zasady obozu

Każdy dofinansowany projekt musi spełniać konkretne wymogi: