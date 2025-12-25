Fundacja przygotowała dwa poziomy dofinansowania. Organizatorzy sami decydują, który wariant lepiej pasuje do ich planów:
- Wariant podstawowy (10 000 zł): Pokrywa koszty jedzenia, wynagrodzenia kadry, materiałów do zajęć oraz ubezpieczenia.
- Wariant rozszerzony (17 000 zł): Oprócz podstawowych wydatków pozwala sfinansować wycieczki, wyjścia na basen, do kina czy muzeum.
Co ważne, fundacja nie wymaga wkładu własnego. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na wynajem obiektów, transport i bilety wstępu.
Ferie zimowe. Kto może złożyć wniosek?
Program wspiera lokalne społeczności. Pieniądze trafią wyłącznie do organizacji z siedzibą w gminach wiejskich lub wiejsko-miejskich do 30 tysięcy mieszkańców. O darowiznę mogą ubiegać się:
- szkoły i jednostki budżetowe (np. ośrodki kultury),
- organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),
- Koła Gospodyń Wiejskich (KGW),
- jednostki samorządu terytorialnego.
Z konkursu wyłączono laureatów z lat 2024 i 2025 – szansę dostaną nowe podmioty.
Dotacje na ferie zimowe. Harmonogram
Wnioski należy składać przez generator online. Terminy zależą od województwa:
- I termin (3–11 stycznia): woj. mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.
- II termin (10–18 stycznia): woj. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie.
- III termin (17–25 stycznia): woj. podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.
Wnioski złożone w złym terminie zostaną odrzucone.
Zasady obozu
Każdy dofinansowany projekt musi spełniać konkretne wymogi:
- Projekt jest przeznaczony wyłącznie dla uczniów szkół podstawowych (min. 10 uczestników).
- Trwa 5 dni roboczych (poniedziałek–piątek), min. 5 godzin dziennie.
- Forma: obóz stacjonarny (bez noclegów) z zapewnionym ciepłym posiłkiem.
- Każdego dnia ma być zapewniona min. godzina ruchu i godzina zajęć artystycznych. Czas musi być w pełni zaplanowany – regulamin zakazuje wpisywania "czasu wolnego".
