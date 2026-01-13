W tegorocznym sezonie zimowym wyjechać przynajmniej raz w celach rekreacyjno-wypoczynkowych planuje 51 proc. dorosłych Polaków. Nieco ponad jedna czwarta wszystkich respondentów (27 proc.) spędzi zimowy urlop wyłącznie w Polsce. Mniej więcej co dziesiąty (11 proc.) deklaruje, że w tym czasie planuje wyłącznie podróże zagraniczne, a 7 proc.- że wyjedzie zarówno w kraju, jak i za granicę. Również 7 proc. wszystkich respondentów planuje wyjechać w sezonie zimowym, ale nie podjęło jeszcze decyzji ile razy i dokąd.

Prawie jedna trzecia ankietowanych (29 proc.) zamierza wyjechać w okresie zimowym tylko raz, a mniej więcej co szósty Polak (16 proc.) planuje wyjechać dwa lub więcej razy.

Zimowy wypoczynek w kraju – gdzie?

63 proc, respondentów, którzy zadeklarowali, że zamierzają wyjechać w celach rekreacyjno-wypoczynkowych wskazało jako swój najdłuższy lub najważniejszy wyjazd - wyjazd w Polsce. Tradycyjnie największą popularnością cieszą się polskie góry – wybiera się tam co trzeci wyjeżdżający w sezonie zimowym Polak (31 proc.), a więc niemal połowa spośród tych, którzy wypoczywać będą w Polsce. Nad polskie morze lub do miasta w Polsce zamierza wyjechać po 19 proc. spośród tych, którzy na swój główny wyjazd udadzą się w kraju, natomiast najbardziej popularne województwa to: małopolskie (29 proc. wskazań), pomorskie (12 proc.) i dolnośląskie (11 proc.).

Wypoczynek turystyczny w kraju Polacy najchętniej spędzają w gronie rodzinnym - deklaruje tak 77 proc. ankietowanych. Jedynie 9 proc. wybierze się na krajowy wyjazd zimowy solo.

Głównym celem krajowych wyjazdów zimowych pozostaje niezmiennie wypoczynek i relaks (35 proc. wskazań). Na drugim miejscu plasuje się zwiedzanie atrakcji turystycznych i kulturalnych (14 proc.), na trzecim zaś uprawianie sportów zimowych (13 proc.) ex aequo z pobytem blisko natury, z dala od cywilizacji i tłumów (również 13 proc. wskazań).

Kiedy Polacy ruszą na urlop?

Co trzeci spośród wyjeżdżających w kraju (34 proc.) pojedzie na swój najważniejszy i najdłuższy wyjazd zimowy w okresie ferii szkolnych, podobny odsetek (32 proc.) - w innym terminie (ale nie w okolicy Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku). Najczęściej wskazywana długość pobytu podczas wypoczynku w Polsce to 4 – 7 dni (50 proc.), ale dla co trzeciego ankietowanego zimowy wyjazd oznacza znacznie krótszy pobyt poza miejscem zamieszkania – tylko 2-3 dni.

83 proc. planujących zimowy wyjazd rekreacyjny w Polsce skorzysta z płatnej bazy noclegowej, ale pełny pakiet pobytowy (nocleg, wyżywienie i / lub inne usługi) zamierza wykupić jedynie 31 proc.. Odsetek tych, którzy zatrzymają się u rodziny i znajomych jest niewielki i wynosi 12 proc.

Ile przeznaczymy na wypoczynek?

Kwoty jakie Polacy zamierzają przeznaczyć na zimowy wyjazd krajowy charakteryzują się dużą rozbieżnością. Taki sam odsetek (po 17 proc.) planuje wydać sumy w przedziale od 501 do 1000 PLN, jak i w przedziale 2001 - 3000 PLN i jest to jedna ze zmiennych odróżniających ich od tych, którzy główny i najważniejszy wyjazd zimowy planują spędzić za granicą (ci przeciętnie wydadzą sporo więcej).

30 proc. planujących wyjazdy zimowe respondentów wskazało, że na swój najważniejszy wyjazd pojedzie za granicę. Wśród nich najpopularniejszym kierunkiem jest morze (38 proc. wskazań wśród wyjeżdżających za granicę), następnie zagraniczne miasta (28 proc.) i góry (16 proc. wskazań w tej grupie).

W przypadku wybierających się na główny urlop zimowy za granicę, cele i motywy wyjazdu są bardzo podobne jak w przypadku wyjeżdżających w kraju. Chodzi głównie o wypoczynek i relaks – twierdzi tak co czwarty ankietowany (25 proc.). Na drugim miejscu znajduje się zwiedzanie atrakcji turystycznych i kulturalnych (16 procf. wskazań w tej grupie), a na trzecim – wyżej niż uprawianie sportów zimowych – słońce i plaża (14 proc. wskazań). Za granicę Polacy najczęściej wyjeżdżają w terminach innych niż ferie i Boże Narodzenie / Nowy Rok (38 proc. wskazań).

Wyjeżdżający za granicę przeciętnie wypoczywać będą dłużej niż Polacy, którzy zostaną w kraju. Ponad połowa z nich (52 proc.) wyjedzie na od 4 do 7 dni, a niemal co czwarty (24 proc.) na jeszcze dłużej – między 8 a 10 dni. Zdarzają się także wyjazdy 11-14 dniowe (9 proc. wskazań), które są niemal tak samo częste jak wyjazdy najkrótsze (2-3 dni – 10 proc. wskazań w tej grupie).

Ile Polacy wydadzą za granicą?

Przeciętne planowane koszty wyjazdów zagranicznych są wyższe niż w przypadku wyjazdów krajowych. 62 proc. wyjeżdżających za granicę planuje wydać powyżej 2000 PLN na osobę. Aż co piąty respondent w tej grupie planuje wydać powyżej 5000 PLN, a tylko 6 proc. poniżej 1000 PLN (w przypadku wyjazdów krajowych udział tej grupy wynosi 21 proc.).

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej przez PBS Sp. z o.o. metodą CAWI.

Próba w badaniu składała się z dwóch części:

1) reprezentatywnej ogólnopolskiej próby Polaków w wieku 18-65 lat, wielkość próby n=1002

2) osób, które w tegorocznym sezonie zimowym (tzn. pomiędzy 24 grudnia 2025 a 1 marca 2026) planują wyjechać w celach turystyczno - wypoczynkowych na dłużej niż jeden dzień, n=1068

Badanie przeprowadzono w terminie 28.11 - 05.12.2025