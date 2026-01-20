Od 19 stycznia do końca lutego w Polsce trwają ferie. To doskonały moment, by zaplanować zimowy wyjazd. Dokąd?

Słońce i egzotyczne krajobrazy zamiast zaśnieżonych stoków

Według badań Polskiej Organizacji Turystycznej 51 proc. dorosłych Polaków planuje w sezonie zimowym 2025/2026 co najmniej jeden wyjazd rekreacyjno-wypoczynkowy, a ok. 1/3 z tych wyjazdów będzie zagranicznych.

Zimowe ferie coraz częściej stają się dla polskich turystów okazją do dalekich podróży w ciepłe rejony świata. Jak wynika z danych Rainbow, to właśnie kierunki egzotyczne cieszą się wyraźnie większą popularnością w zimowych planach urlopowych.

W czasie ferii zimowych nasi klienci chętnie decydują się na wyjazdy w egzotyczne i ciepłe miejsca. Ten trend z każdym rokiem się umacnia. Nawet dwóch na trzech turystów wybiera kierunki egzotyczne, takie jak Tajlandia, Wietnam, Sri Lanka, a także Egipt, Maroko czy Kenię. W wielu krajach zima to najlepszy okres do zwiedzania i aktywności, bo nie występują wówczas ekstremalne upały czy też infrastruktura jest mniej obciążona, niż w gorącym sezonie wyjazdowym – mówi Aleksandra Piwko-Susik, członkini zarządu Rainbow.

Miłośnicy zimowego szaleństwa

Nie wszyscy jednak chcą spędzać zimowy urlop w ciepłych krajach. Wciąż część klientów pozostaje wierna klasycznym feriom pełnym śniegu i aktywności zimowych.

Choć zwolenników ferii pod palmami przybywa, to obserwujemy też nieustanne zainteresowanie wyjazdami narciarskimi. W tej kategorii klienci wybierają oczywiście Włochy, zwłaszcza Dolinę Słońca w Dolomitach oraz austriacką część Alp. Wyjazd z touroperatorem to duże ułatwienie dla narciarzy – choćby dlatego, że już w cenie mają oni bagaż narciarski, mogą od razu opłacić skipass, a także mieć zapewniony transfer do hotelu. To duża przewidywalność pełnej ceny wyjazdu, którą klienci bardzo sobie cenią - mówi Aleksandra Piwko-Susik.

Zimowy czas sprzyja rezerwacjom wakacji

Jak podkreślają eksperci Rainbow – początek roku i zimowa aura w Polsce sprzyjają rezerwacjom wakacyjnych wyjazdów. Wiele osób planuje wszystkie swoje wyjazdy z góry na cały rok, więc ten moment jest idealny, by dookreślić kierunki podróży i terminy urlopów.

Choć wiele mówi się o last minute, to dostrzegamy, że zdecydowanie nasi klienci lubią planować swoje wyjazdy z wyprzedzeniem. Właśnie pierwsze tygodnie nowego roku potwierdzają nam ten trend. Klienci ze sporym wyprzedzeniem dokonują rezerwacji, wybierają kierunki, dopytują też kierunki i terminy wylotów w późniejszych terminach. To pokazuje, że nasze wakacje mają dla nas coraz większe znaczenie, są lepiej i z większą świadomością planowane – dodaje członkini zarządu Rainbow.