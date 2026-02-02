Pogoda na poniedziałek - 02.02

Najbliższy tydzień będzie mijał pod znakiem siarczystych mrozów.

Gdzie będzie najzimniej?

Najzimniejsze powietrze będzie dzisiaj (2.02). Temperatury będą wahać się od -10/-15 stopni na południu i zachodzie przez -20/-25 stopni w centrum i na północy do -25/-30 stopni na wschodzie.

Jak informuje portal twojapogoda.pl, mróz w ciągu dnia zelżeje, ale nie odpuści. Temperatura maksymalna wyniesie od -5/-10 stopni na zachodzie i południu przez -10 stopni w centrum i na północy i prawie -15 stopni na wschodzie. Jednak w całym kraju będzie słoneczna aura i bezchmurne niebo.

Zmiana pogody na horyzoncie

Według prognoz, w nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorkowy poranek termometry pokażą od -10/-15 stopni na południu i zachodzie przez -20/-25 stopni w centrum i na północy do -25/-30 stopni na wschodzie. W wtorkową noc i środową na wschodzie i północy kraju nadal mogą przynosić spadki temperatury do -15 stopni. Ale jak wskazują synoptycy, nastąpi stopniowe ocieplenie i od wtorku zacznie się odwilż.