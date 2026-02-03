Walentynkowy urlop za granicą

Wspólne odkrywanie nowych miejsc, spacery wąskimi uliczkami romantycznych miast, kolacje przy zachodzie słońca czy poranki z aromatyczną kawą w nieznanym jeszcze zakątku świata – podróże mają niezwykłą moc zbliżania ludzi. Oderwanie się od codziennych obowiązków sprzyja rozmowom, uważności i budowaniu wspomnień, które zostają na lata. W internetowym biurze podróży eSky.pl wyjazd w okresie walentynkowym zaplanowało już ponad 20 proc. więcej użytkowników niż rok temu. Podczas romantycznych wypadów klienci cenią sobie komfort: wybierają zazwyczaj cztero– i pięciogwiazdkowe hotele (52,5 proc. wszystkich rezerwacji).

Pary coraz częściej odkrywają niezwykłą moc wspólnego podróżowania. Wyjazd poza codzienną rutynę pozwala spojrzeć na znane sprawy z nowej perspektywy, zwolnić tempo i skupić się na sobie nawzajem. Odkrywanie nieznanych miejsc, doświadczanie wyjątkowych chwil i podziwianie bajecznych krajobrazów buduje emocjonalną bliskość, sprzyja rozmowom i tworzeniu wspólnych wspomnień. To właśnie w podróży, z dala od pośpiechu i obowiązków, zakochani mają szansę odnaleźć na nowo radość bycia razem i umocnić więź – mówi Katarzyna Hauton, Group Brand Manager w internetowym biurze podróży eSky.pl.

Kiedy najlepiej lecieć?

Walentynkowa podróż wcale nie musi odbyć się w okolicach 14 lutego. Coraz popularniejszym trendem jest podarowanie ukochanej osobie prezentu w postaci wakacji lub wyjazdu typu city break w późniejszym terminie. Może to być obietnica wspólnego czasu i zaproszenia do realizacji wspólnych marzeń o odkrywaniu świata.

Apulia to interesujący kierunek dla tych, którzy chcą odkryć Włochy na nowo – z dala od utartych szlaków, w rytmie autentycznych emocji. Jej naturalne piękno, lokalna atmosfera i niespieszny styl życia sprawiają, że turyści zakochują się w tym regionie od pierwszego spojrzenia i chętnie do niego wracają. Romantyczna zatoka w Polignano a Mare, spacery wąskimi, białymi uliczkami Monopoli oraz wieczorne kolacje wśród zabytkowej zabudowy Bari tworzą idealną scenerię dla bliskości i wspólnych chwil. To podróż, która ma wszystko, by stać się jednym z najpiękniejszych wyjazdów we dwoje. Walentynkowa 5–dniowa przygoda w Apulii w pakiecie Lot+Hotel ze śniadaniem to koszt od 869 zł od osoby.

Lizbona – kierunek z nutą nostalgii

Stolica Portugalii zachwyca światłem, pastelowymi kamienicami i spokojnym rytmem życia, który sprzyja uważnemu byciu razem. Przejażdżka zabytkowym tramwajem przez strome uliczki Alfamy, spacer punktami widokowymi z panoramą nad rzeką Tag oraz kolacja przy dźwiękach fado tworzą niepowtarzalną atmosferę bliskości. Lizbona oczarowuje subtelną elegancją i sprawia, że każda wspólna chwila nabiera wyjątkowego znaczenia, czyniąc ten wyjazd jednym z najbardziej romantycznych doświadczeń we dwoje. Użytkownicy eSky.pl poszukujący romantycznego pobytu last minute za 5 dni w stolicy Portugalii zapłacą od 1409 zł od osoby za pakiet dynamiczny Lot+Hotel ze śniadaniem.

Malta to kierunek dla par, które marzą o romantycznym wypoczynku w otoczeniu słońca, historii i krystalicznie czystego morza. Wyspa zachwyca kontrastami – od kamiennych uliczek Mdiny, gdzie czas zdaje się zatrzymać, po malownicze klify i spokojne zatoki, które sprawdzą się na chwile tylko we dwoje. Rejs po lazurowych wodach, zachód słońca nad Blue Grotto czy kolacja przy świecach z widokiem na Morze Śródziemne tworzą atmosferę sprzyjającą bliskości i rozmowom. Malta urzeka swoją autentycznością i ciepłem, sprawiając, że wspólna podróż staje się nie tylko odpoczynkiem, ale także pięknym wspomnieniem budowanym razem. 5–dniowa podróż na tę niewielką wyspę w basenie Morza Śródziemnego to koszt od 859 zł od osoby za przelot i hotel ze śniadaniem.

