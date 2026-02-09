Kuba. Ważny komunikat dla linii lotniczych

Agencja AFP podała, że "kubańskie władze informują linie lotnicze latające na Kubę, że od godz. 24 w nocy z poniedziałku na wtorek tankowanie samolotów paliwem lotniczym zostanie zawieszone na miesiąc z powodu kryzysu energetycznego w tym kraju". Jak informuje anonimowe źródło agencji, linie lotnicze będą musiały w drodze powrotnej "lądować technicznie" poza Kubą aby zaopatrzyć się w paliwo.

AFP dodała, że przedstawiciel francuskiego przewoźnika Air France w Hawanie potwierdził te informacje.

Kryzys na Kubie. "Kraj bliski upadku"

Kuba przeżywa kryzys w zaopatrzeniu w paliwa. USA grożą nałożeniem wysokich ceł na kraje, które sprzedawałyby Kubie paliwa. Kuba wkrótce upadnie. Kuba to kraj, który jest naprawdę bliski upadku. Dostawali pieniądze od Wenezueli, dostawali ropę od Wenezueli, a teraz już jej nie dostają - stwierdził pod koniec stycznia prezydent USA Donald Trump.

Po sześciu dekadach embarga USA, kubański system energetyczny jest w opłakanym stanie, występują częste i długotrwałe przerwy w dostawach prądu, a Trump niedawno zagroził odcięciem dostaw mocno dotowanej ropy naftowej z Wenezueli.

Pomimo wprowadzenia embarga handlowego przez USA w 1962 roku, osiem elektrowni na Kubie powstało w latach 80. i 90. XX wieku. Trzydzieści elektrowni słonecznych zbudowanych z pomocą Chin nie pomogło w zapobiegnięciu przerw w dostawie prądu. W grudniu poważna awaria zasilania w zachodniej Kubie pozbawiła prądu miliony ludzi – w tym stolicę Hawanę, miasto liczące 1,7 miliona mieszkańców.