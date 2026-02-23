Organizacja Visit Sweden stwierdziła, że ​​celem tej inicjatywy jest podzielenie się "typowo szwedzkim spojrzeniem na wolność i odpowiedzialność w przyrodzie".

Izba turystyki rozdaje pięć prywatnych wysp.

Szwecja ma więcej wysp niż jakikolwiek inny kraj na świecie i chcielibyśmy zaprosić ludzi do skorzystania z tego, co może być najprawdziwszą formą luksusu: spokoju i ciszy natury na ich własnej wyspie – mówi Susanne Andersson, dyrektor generalna Visit Sweden.

Szwedzka wyspa do wygrania

Jednak są pewne zastrzeżenia. Choć wyspa będzie należała do Ciebie, jak sugeruje nazwa kampanii, nie będziesz jej faktycznym właścicielem i nie będziesz mógł zmienić jej nazwy na swoją cześć. Zamiast tego zostaniesz oficjalnym opiekunem wyspy (z dyplomem potwierdzającym to) z rocznym prawem do jej użytkowania.

W tym czasie będziesz mógł rozbić obóz, popływać, zaprosić znajomych i spędzić czas na łonie natury, pod warunkiem, że okażesz szacunek miejscowej przyrodzie i środowisku. Ponieważ w Szwecji obowiązuje ustawa o dostępie publicznym, inne osoby również mogą odwiedzać Twoją wyspę lub przez nią przejeżdżać w tym czasie.

Tjuvholmen to jedna ze szwedzkich wysp, na których możesz wygrać, ale jak zdobyć prywatną wyspę?

Do wygrania jest pięć prywatnych wysp – Medbådan, Flisan, Storberget, Tjuvholmen i Marsten – a nagrodą jest także podróż w obie strony do Szwecji dla dwóch osób.

Aby wziąć udział w konkursie, musisz przesłać film, w którym w mniej niż minutę wyjaśnisz, dlaczego zasługujesz na wyspę. Możesz zwiększyć swoje szanse, udostępniając film w mediach społecznościowych z hashtagiem #YourSwedishIsland.

Do kiedy trwa konkurs?

Zgłoszenia należy przesyłać do 17 kwietnia 2026 r. Jury wybierze najbardziej kreatywne zgłoszenia i ogłosi zwycięzców w maju tego roku.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy podróżni zagraniczni w wieku 18 lat i starsi, z wyjątkiem miliarderów. Dzieje się tak, ponieważ Visit Sweden "dąży do redefinicji luksusu jako prostoty, ciszy i wolności w naturze – a nie materialnego nadmiaru".